Прокуратура ЮАР заявила, что РФ финансировала и обучала африканского инфлюенсера для организации терактов в Европе

Прокуратура ЮАР заявила, что Россия профинансировала попытку побега из страны инфлюенсера и «антиколониального активиста» Кеми Себы, пишет Bloomberg. Себа (настоящее имя — Стелио Жиль Робер Капо Чичи) разыскивается властями другой африканской страны — Бенина. Власти обвинили его в подготовке государственного переворота и направили в ЮАР запрос об экстрадиции.

Как следует из судебных документов по делу об экстрадиции, с которыми ознакомилось Bloomberg, Кеми Себа — уроженец Франции и в прошлом лидер движения чернокожих националистов в этой стране — связан с лидером южноафриканского движения белых националистов Bittereinders Франсуа ван дер Мерве. По утверждению прокуроров, оба они связаны с Россией.

Себа, его сын и ван дер Мерве были арестованы в Претории в апреле. По версии прокуратуры, они собирались незаконно покинуть ЮАР по реке Лимпопо, чтобы попасть в Зимбабве. Для побега Себа нанял охрану, однако под видом охранников действовали полицейские. При аресте изъяли более 300 тысяч южноафриканских рэндов (примерно $18,5 тысячи).

По версии прокуратуры, ван дер Мерве получил от Москвы деньги на «обеспечение безопасного сопровождения и транспортировки Капо Чичи из Южной Африки в Зимбабве». Оттуда Себа якобы должен был отправиться в Европу для совершения там терактов. «Данные также указывают на то, что этот человек обучен россиянами и крайне опасен», — говорится в судебных документах.

Себа также подозревается в том, что участвовал в российских пропагандистских кампаниях в Африке, направленных против Запада, отмечает Bloomberg. Бенин выдал ордер на арест Себы после того, как тот поддержал идею мятежа в социальных сетях. Ему также предъявлены обвинения в отмывании денег и терроризме.

Себа известен как активист антифранцузского движения в Западной Африке. В 2017 году он был арестован в Сенегале и депортирован. В 2024 году его лишили французского гражданства на фоне обвинений в подстрекательстве к насилию против государства. В 2022 году Госдепартамент США обвинил Себу в связях с ЧВК Вагнера.

Bittereinders также имеет связи с Россией. В частности в прошлом году ван дер Мерве присутствовал на встрече правых организаций, включая немецкую «Альтернативу для Германии» (AfD), в Санкт-Петербурге.