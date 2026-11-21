К концу первого дня релиза игра Grand Theft Auto VI, ставшая доступной на этой неделе, собрала рекордные 3,79 миллиарда долларов. Об этом сообщил дистрибьютор Take-Two Interactive Software. Заявление компании цитирует агентство Bloomberg.

По данным, которые приводит Take-Two, на игру оформили порядка 32,5 млн предзаказов. Это тоже рекордные цифры.

Последняя игра серии, GTA V, собрала миллиард долларов по всему миру в течение первых трех дней после выхода в 2013 году. Тогда она также стала самой быстро продаваемой развлекательной игрой и вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Следующая игра серии от Rockstar Games (входит в Take-Two) побила этот рекорд.

Издание Business Insider отмечает, что немаловажную роль, по всей видимости, сыграла цена. Стандартное издание новой GTA VI стоит $80, а Ultimate Edition — $100. Издание GTA V продавалось за $60 и $80.

Первоначальные прогнозы также предсказывали успех новой части серии. Аналитическая компания Newzoo еще летом оценивала, что к концу первой недели мировые продажи GTA VI достигнут 3,3–5,2 миллиарда долларов.

На старте игра вышла на игровых приставках PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Дату выхода версии для ПК Rockstar пока не объявила. Ожидается, что продажи копий для компьютеров тоже привлекут волну покупателей.