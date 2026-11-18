Rockstar Games начала открывать доступ к Grand Theft Auto VI — новой части серии, выпущенной спустя 13 лет после предыдущей. К 17 ноября игроки оформили около 15,9 млн цифровых предзаказов на $1,54 млрд, подсчитали аналитики из Sensor Tower. Игра стала доступна в Новой Зеландии, где уже наступил четверг.

В остальных странах, где выходит GTA VI, владельцы копий смогут запустить игру в полночь по местному времени. На старте она выходит на игровых приставках PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S. Дату выхода версии для ПК Rockstar пока не объявила. В США стандартное издание стоит $79,99, дополненное, Ultimate Edition, — $99,99. В коробочном издании лежит код для загрузки, физический диск отсутствует.

Больше половины предзаказов оформили за две недели

На 3 ноября Sensor Tower насчитала 7,71 млн цифровых предзаказов. За следующие две недели их число выросло примерно на 8,2 млн. Sony и Microsoft еще 10 ноября назвали GTA VI самой предзаказываемой игрой в истории своих магазинов. Издатель Take-Two сообщил о рекордном спросе без указания числа заказов.

Предыдущая часть, GTA V, в 2013 году разошлась тиражом 11,2 млн копий за первые сутки, а за три дня ее розничные продажи превысили $1 млрд, по оценке самой Take-Two. К концу сентября 2026 года компания поставила на рынок более 230 млн копий GTA V. На всю серию Grand Theft Auto пришлось 12,6% чистой выручки Take-Two за полгода, закончившиеся в сентябре, еще до выхода новой части.

Возвращение в Вайс-Сити

Действие GTA VI происходит в Вайс-Сити, вымышленном Майами, и других местах штата Леонида, созданного по образцу Флориды. Главные герои — Лусия Каминос и Джейсон Дюваль — пара, которая после неудачного преступления оказывается втянута в заговор. Критик британской газеты The Guardian Кеза Макдональд отметила, что необычная для серии любовная история стала центром игры, а детально воссозданный мир местами усложняет управление. На момент публикации первых обзоров оценки версий для PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S достигли 99 из 100 на Metacritic.

Версия для PlayStation 5 поддерживает русский текст, озвучка доступна на английском. Take-Two приостановила продажу игр в России в 2022 году. Sony и Microsoft после начала полномасштабного вторжения России в Украину прекратили поставки консолей на территорию страны-агрессора. По данным издания РБК, покупки в российских цифровых магазинах PlayStation и Xbox по-прежнему недоступны.