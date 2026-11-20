Американская Wikimedia Foundation считает угрозы признания «нежелатальной организацией» в России «очередной эскалацией» в борьбе российских властей против свободы мысли. Об этом говорится в заявлении фонда, которое есть в распоряжении The Insider. Редакция приводит его целиком.

«9 ноября Wikimedia Foundation получила уведомление от Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в котором указывалось, что фонд может быть признан нежелательной организацией в стране за невыполнение требований об удалении из „Википедии“ контента, касающегося истории России, который, по российскому законодательству, считается незаконным.

Это уведомление стало очередным шагом в серии мер, предпринимаемых российским правительством с целью подавления свободы слова и ограничения распространения достоверной, подкрепленной источниками информации, противоречащей официальной версии. В настоящее время мы анализируем дальнейшие шаги.

Русскоязычная „Википедия“ — это важнейший „второй черновик“ истории, написанный русскоязычными людьми для русскоязычных людей по всему миру. Информация создается русскоязычными волонтерами, чтобы распространить сведения, подкрепленные достоверными источниками, основанные на фактах и соответствующие действующим редакционным правилам „Википедии“. Мы выступаем категорически против любых методов давления, лишающих людей в России их основного права человека — права на доступ к свободным, открытым и проверяемым знаниям человечества и на участие в их формировании».