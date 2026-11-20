В сеть финансиста Джеффри Эпштейна по торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации попали по меньшей мере 17 женщин из России и стран бывшего Советского Союза. Их личности установило агентство Reuters.

Россия стала одним из основных направлений, где люди из окружения Эпштейна искали и «вербовали» девушек. Как правило, их искали через модельные агентства, привлекая перспективами карьерного роста.

Одну из самых важных ролей в поисках девушек в странах бывшего СССР играл Жан-Люк Брюнель — модельный агент и приятель Эпштейна. Он покончил с собой в 2022 году, когда был под следствием по делу об изнасиловании. В 2003 году Брюнель открыл в Майами модельное агентство Karin Models of America (позже — MC2 Models Management) — именно с того момента сеть «вербовщиков» Эпштейна стала активнее работать с девушками из СССР. MC2 помогало с документами россиянкам, желавшим приехать на заработки в Штаты. Люди Эпштейна помогали им искать жилье, по словам двух источников агентства.

Одной из россиянок, завербованных Эпштейном, была Светлана Пожидаева. Она рассказала, что познакомилась с Эпштейном в Париже в 2008 году, когда ей было около 23 лет. Уже на следующий год она переехала в США: Эпштейн пообещал помочь ей заключить модельный контракт с Victoria's Secret.

Вскоре девушка стала его личной помощницей: в ее задачи, помимо подбора ему квартир в поездках в Россию, входил также массаж Эпштейну. По ее словам, он также регулярно подвергал ее сексуализированному насилию.

О более раннем эпизоде агентству Reuters рассказала бывшая модель Тисия Хейсман. По ее словам, в сентябре 1991 года Жан-Люк Брюнель устроил вечеринку в своей парижской квартире, где был в том числе Эпштейн. Большую часть вечера он провел с русской девушкой, которой на вид было «лет пятнадцать»:

«Это было жутко. Девушка сказала, что работа моделью у нее не получается, но „Джеффри о ней позаботится“. Также жутко было то, что мне было 18, а девушка явно была намного моложе меня», — вспоминала она.

Reuters, однако, не удалось независимо подтвердить личность девушки.

Сеть контактов Эпштейна в бывшем Советском Союзе также стала источником его знакомств с другими женщинами. По меньшей мере девять женщин из бывшего СССР рекомендовали финансисту своих подруг или знакомых. Так, в электронном письме 2013 года одна женщина предложила познакомить Эпштейна с тремя девушками: их она описала как привлекательных и умных, но предупредила, чтобы он не вовлекал ее в это дело, если намеревается «играть» с ними.

Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке в июле 2019 года по обвинению в организации сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование прекратили после того, как он покончил с собой в тюрьме 10 августа 2019 года. О связях Эпштейна с Россией было известно и ранее: он неоднократно приезжал в Москву, а также поддерживал контакты с российскими дипломатами.