Власти Швеции заявили, что лица, связанные с Россией, используют необанк Revolut для отмывания денег, в частности, для конвертации преступных доходов в криптовалюту и перевода средств за рубеж. Как пишет Financial Times, шведская полиция проанализировала подозрительные операции, связанные с российскими деньгами, на сумму 2,9 млрд шведских крон (€259 млн) и пришла к выводу, что Revolut был одним из наиболее часто используемых инструментов для вывода средств из Швеции.

По данным полиции, чаще всего Revolut использовали для переводов в Литву и Ирландию. «Вполне вероятно, что необанки, такие как Revolut, систематически используются в качестве инструментов для перемещения преступных доходов», — заявил FT глава финансовой разведки Швеции Мануэль Феррер.

В Великобритании, где находится штаб-квартира Revolut, эта компания уже три года подряд лидирует среди финансовых организаций по числу жалоб, поступающих в Службу финансового омбудсмена страны (Financial Ombudsman Service, FOS), куда люди обращаются после того, как их банк отказывает им в выплате компенсации. В прошлом году в FOS поступило 5076 жалоб от клиентов Revolut. Число жалоб, связанных с мошенничеством, в отношении необанка оказалось вдвое больше, чем у многих традиционных коммерческих банков, несмотря на то, что клиентская база Revolut значительно меньше, отмечает FT.

Ранее в ноябре суд в Италии ввел судебное управление в европейском подразделении Revolut. Как следует из решения, через счета банка проводили деньги осужденные или находящиеся под следствием злоумышленники.