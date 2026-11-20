Президент США Дональд Трамп сказал в интервью телеканалу Fox News, что российские беспилотники и «пара небольших ракет» оказались на территории Польши случайно. Он не уточнил, о каких именно инцидентах идет речь и почему считает их случайностью. Трамп поговорил с журналистами по пути из Китая в Вашингтон — еще до того, как Варшава сообщила о падении трех российских объектов на территории Польши в ночь на пятницу, 20 ноября.

Журналистка спросила Трампа о реакции польского премьера Дональда Туска на то, что американский президент назвал Владимира Путина «своим другом» при встрече на саммите АТЭС в Шэньчжэне. «Боже, убереги нас от таких друзей», — написал Туск. Трамп ответил, что «ничего не может с этим поделать».

В том же интервью Трамп, судя по его словам, перепутал Туска с президентом Польши Каролем Навроцким. Он сказал, что поддержал польского премьера — и тот благодаря ему выиграл выборы, хотя прежде был «на десятом месте». В июне Трамп рассказывал ту же историю о Навроцком, который победил на президентских выборах в 2025 году.

Утром 20 ноября Минобороны Польши сообщило о трех российских объектах, упавших на территории страны во время массированного удара России по Украине. Один из них опознали как крылатую ракету Х-101. Никто не пострадал. Туск сказал, что падение объектов вблизи места учений стран, поддерживающих Украину, похоже на намеренную провокацию. В ночь на 20 ноября в двух приграничных воеводствах объявляли воздушную тревогу, аэропорт Жешува временно закрывали.