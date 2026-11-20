Решение Международного суда ООН по делу о геноциде мусульманского меньшинства рохинджа в Мьянме может иметь серьезные последствия для Израиля, против которого ЮАР также подала иск о геноциде — в связи с военной операцией в секторе Газа. Об этом в комментарии The Insider рассказал эксперт по международному уголовному праву, исследователь геноцида Уильям Шабас.

По его словам, решение суда имеет принципиальное значение для оценки действий израильской армии, поскольку суд признал, что геноцидальный умысел может существовать одновременно с другими мотивами.

«Последствия этого решения для Израиля катастрофические. Приведу лишь один пример: в решении суда убийство 2100 детей рассматривается как доказательство геноцидального умысла. При этом число убитых палестинских детей более чем в десять раз превышает эту цифру», — заявил Шабас.

Эксперт обратил особое внимание на вывод суда о том, что наличие у государства других целей не исключает геноцидального умысла.

«В решении говорится, что геноцидальный умысел может сосуществовать с другими видами умысла. Таким образом, аргумент Израиля о том, что его нападения на палестинцев представляют собой борьбу с терроризмом, самооборону, наказание или возмездие, никоим образом не исключает возможности того, что эти действия продиктованы геноцидальным умыслом», — объяснил Шабас.

19 ноября Международный суд ООН вынес решение по делу о нарушении Мьянмой Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Разбирательство было инициировано Гамбией в связи с преследованием рохинджа, сотни тысяч которых были вынуждены бежать из страны после военной операции 2017 года.

Шабас подчеркнул, что решение Международного суда ООН устанавливает ответственность государства, а не уголовную ответственность конкретных руководителей. Последняя относится к компетенции Международного уголовного суда (МУС), который также расследует ситуацию в Мьянме.

По оценке эксперта, привлечение руководства Мьянмы к уголовной ответственности остается маловероятным, пока военные сохраняют власть. Страна не является участницей Римского статута и не обязана исполнять ордера МУС на арест.

При этом Шабас считает, что решение Международного суда ООН может улучшить перспективы возвращения рохинджа в Мьянму и привести к изменениям национального законодательства в их пользу.

ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН в декабре 2023 года, обвинив его в нарушении Конвенции о геноциде в ходе военной операции в секторе Газа. Израиль отвергает обвинения, утверждая, что его действия направлены против ХАМАС и осуществляются в рамках права на самооборону.

Решение по Мьянме не предопределяет исход разбирательства против Израиля, однако сформулированные судом правовые подходы могут иметь значение при оценке доказательств по делу ЮАР.