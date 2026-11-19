Международный суд ООН 19 ноября постановил, что действия Мьянмы, совершенные в 2017 году в отношении народности рохинджа, были совершены с намерением уничтожить значительную часть этой группы, что соответствует юридическому определению геноцида. Как сообщает Reuters, со времен холокоста это всего лишь четвертый случай, когда международный суд постановил, что юридический порог для доказательства геноцида был достигнут.

«Суд установил, что силы безопасности Мьянмы убили тысячи мирных жителей из числа народности рохинджа, совершали повсеместные акты сексуального насилия, а также проявляли крайнюю жестокость по отношению к детям и нападали на рохинджа, которые массово пытались бежать в Бангладеш», — заявил председательствующий судья Юдзи Ивасава.

В международных судах факт геноцида устанавливался крайне редко, поскольку обвинителям необходимо доказать наличие особого умысла на уничтожение (полностью или частично) какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

Рассмотрение дела о геноциде против рохинджа, мусульманского меньшинства, живущего в штате Ракхайн (Мьянма), началось в суде ООН в январе по иску Гамбии. Иск был подан еще в ноябре 2019 года. Как сообщала ООН, так называемые операции по чистке, проводимые военными Мьянмы, в 2017 году вынудили более 700 тысяч представителей народа рохинджа бежать в соседний Бангладеш на фоне массовых убийств, сексуального насилия, поджогов деревень и других злоупотреблений.

Как рассказала The Insider эксперт по международному праву, профессор Университета Западной Австралии Мелани О’Брайен, наказание виновных в геноциде маловероятно, но решение суда может улучшить положение беженцев-рохинджа:

«Международный суд ООН постановил, что Мьянма обязана провести расследование, привлечь к ответственности и наказать виновных в геноциде. В число причастных к геноциду входят как рядовые военнослужащие, так и лица, занимающие высшие посты в армии, вплоть до главнокомандующего Мин Аун Хлайна. Однако вероятность того, что виновные сами себя привлекут к ответственности, крайне мала. Суд также постановил, что Мьянма должна обеспечить условия для безопасного возвращения рохинджа на родину. Однако преодолеть последствия десятилетий дискриминации и преследований будет непросто; к тому же, поскольку деревни рохинджа были уничтожены, им сейчас попросту некуда возвращаться. Это судебное решение играет ключевую роль, поскольку оно четко закрепляет особый защищаемый статус рохинджа и, будем надеяться, приведет к усилению защиты тех представителей этого народа, которые в настоящее время находятся за пределами Мьянмы».

О’Брайен также отметила значение вынесенного решения в контексте рассмотрения дела о действиях Израиля в секторе Газа: