Власти Мурманской области в пять раз повысили выплату сотрудникам медучреждений, после консультации которых пациентки отказались от аборта и встали на учет по беременности. Специалистам будут платить по 25 тысяч рублей за случай вместо 5 тысяч, говорится в постановлении областного правительства, которое изучил The Insider.

Выплату ввели в мае прошлого года для сотрудников с медицинским и немедицинским образованием, которые прошли обучение по доабортному консультированию. По правилам, пациентка должна отказаться от аборта и встать на учет до 12 недель беременности включительно. Еще 25 тысяч рублей положены акушеру-гинекологу или, при его отсутствии, акушерке за ведение такой беременности до рождения живого ребенка. Размер этой выплаты остался прежним.

На обе выплаты в 2025 году из областного бюджета предусмотрели 2,19 млн рублей. Повышение до 25 тысяч рублей предложили в сентябре. За четыре дня до сообщения о принятии поправок губернатор Андрей Чибис объявил на прямой линии, что область намерена усилить работу психологов с женщинами, которые хотят прервать беременность:

«Отдельный блок работы у нас с врачами, с психологами, с тем, чтобы та девушка или потенциальная мама, которая по каким-то причинам хочет сделать аборт, — чтобы служба психологической поддержки была такая, чтоб разложить эту ситуацию».

Где еще ввели такие выплаты

В Вологодской области в 2025-м установили те же суммы, с которых начинала Мурманская область. За консультацию, после которой пациентка отказалась от аборта, медикам положены 5 тысяч рублей. За наблюдение в течение не менее 15 недель до рождения живого ребенка — 25 тысяч. В Коми аналогичные выплаты по 5 и 25 тысяч рублей ввели в 2024 году.

В Нижегородской области в 2025 году акушерам-гинекологам установили выплату в 20 тысяч рублей, а психологам — в 10 тысяч, если после консультации пациентка отказалась от аборта и беременность достигла 28 недель. В октябре 2026 года региональное правительство приняло поправки, по которым право на выплату остается только у акушеров-гинекологов. Они будут получать 10 тысяч рублей, если беременность достигла 22 недель.

В Хабаровском крае с 2024 года ежегодно присуждают премию «За жизнь» за работу по профилактике абортов и охране материнства. Лауреатам, среди которых есть акушеры, гинекологи и психологи, выплачивают по 200 тысяч рублей. В Псковской области и Татарстане выплаты за каждый отказ от аборта предлагали в 2024 году.