Пейзаж Винсента Ван Гога «Цветущие каштаны» (Châtaigniers en fleurs), написанный за несколько недель до смерти художника, ушел с аукциона Sotheby’s в Нью-Йорке за $190,4 млн, сообщает Associated Press. Это рекорд для работ Ван Гога. Предварительно картину оценивали в $180 млн.

Аукцион состоялся после соглашения нынешних владельцев полотна с наследниками еврейской семьи, продавшей его в нацистской Германии. За день до торгов Sotheby’s объявил о договоренности между семьей Блакьер-Арриета, которой картина принадлежит с 1975 года, и потомками Хедвиг и Самуэля Фишер. Фишеры продали полотно в 1936 году. Адвокат наследников добивался переноса торгов, пока аукционный дом не докажет, что ту сделку не заключали под давлением.

В Sotheby’s сообщили, что с учетом «сложной истории картины в нацистскую эпоху» и страданий Фишеров во время Холокоста семьи пришли к «взаимоприемлемому решению». Подробности соглашения не раскрываются. Наследники Фишеров заявили:

«Мы благодарны за доверительные и честные переговоры и сотрудничество с Sotheby’s и семьей Блакьер-Арриета, которые позволяют признать страдания семьи Фишер в нацистскую эпоху».

Ван Гог написал «Цветущие каштаны» после того, как в мае 1890 года вышел из психиатрической лечебницы. Через два месяца он покончил с собой. Прежний рекорд для его работ составлял $117,2 млн. Столько в 2022 году заплатили на Christie’s за «Сад с кипарисами». На тех же торгах портрет «Арлекин» Поля Сезанна продали за $111 млн. Всего 12 работ из коллекции аргентинских коллекционеров Нелли Арриета де Блакьер и ее мужа, сахарного магната Карлоса Педро Блакьера, принесли $412 млн.

В ноябре 2025 года на Sotheby’s в Нью-Йорке за $236,4 млн продали «Портрет Элизабет Ледерер» Густава Климта. В аукционном доме назвали его «самым дорогим произведением современного искусства», когда-либо проданным на торгах. Во время Второй мировой войны картину похитили нацисты, а в 1948 году ее вернули брату модели Эриху Ледереру.