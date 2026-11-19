На оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сократились запасы дизельного топлива, необходимого для работы аварийных генераторов при отключении электричества. Из-за нехватки топлива руководство станции ввело меры экономии и изменило порядок эксплуатации генераторов. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в выступлении перед Советом управляющих агентства 18 ноября.

По словам Гросси, 8 ноября ЗАЭС пережила 27-е полное отключение внешнего электроснабжения с начала полномасштабной войны. Многократные и продолжительные отключения привели к сокращению доступных запасов дизельного топлива. МАГАТЭ ведет переговоры с Россией и Украиной об организации его поставок на станцию. Гросси подчеркнул, что пополнение запасов особенно важно в преддверии зимы, когда сохраняется угроза новых отключений электричества.

Аварийные дизель-генераторы необходимы для обеспечения ядерной безопасности АЭС при потере внешнего электроснабжения. Они питают системы охлаждения реакторов и отработавшего ядерного топлива, а также другое критически важное оборудование. Даже после остановки реакторов ядерное топливо продолжает выделять тепло и нуждается в охлаждении. Одновременная потеря внешнего электроснабжения и резервных источников питания может привести к нарушению охлаждения и создать угрозу тяжелой аварии.

Нехватка топлива уже повлияла на порядок запуска аварийных генераторов. По данным Агентства по ядерной энергии ОЭСР, с 25 сентября при отключении внешнего электроснабжения автоматически запускаются только четыре из 20 дизель-генераторов ЗАЭС. Для запуска остальных требуется вмешательство персонала. Ранее автоматически включались все доступные генераторы. Изменения были введены на фоне сокращения запасов топлива.

Во время отключения 8 ноября станция более 12 часов оставалась без внешнего электроснабжения. Для поддержания работы систем безопасности автоматически запустились четыре аварийных дизель-генератора. Впоследствии число работающих генераторов сократили до двух, чтобы экономить топливо, сообщало МАГАТЭ 14 ноября.

Проблемы с запасами дизеля возникли еще раньше. В сообщении от 30 октября МАГАТЭ отмечало, что после почти трех недель использования аварийных генераторов в августе и сентябре запасы топлива на станции оставались низкими. Агентство не получало информации о новых поставках дизеля на ЗАЭС с марта 2026 года. При этом, согласно сведениям руководства станции, расходные баки всех аварийных генераторов были полностью заполнены. МАГАТЭ предупреждало, что зимой потребность в топливе возрастет, в том числе из-за необходимости отопления помещений и оборудования.

До начала полномасштабной войны Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция Европы, имела десять внешних линий электроснабжения. Сейчас, по данным МАГАТЭ, станция зависит от единственной линии напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1», обеспечивающей электроэнергией системы, необходимые для поддержания ядерной безопасности.

В октябре Гросси организовал восьмое локальное прекращение огня для ремонта инфраструктуры, обеспечивающей подключение станции к этой линии. Однако на неделе перед его выступлением восстановленная инфраструктура вновь была уничтожена в результате военных действий.

Теперь МАГАТЭ обсуждает девятое локальное прекращение огня, необходимое для ремонта подстанции «Днепровская» и линии электропередачи напряжением 750 кВ. По словам Гросси, линия снова получила серьезные повреждения после ремонта в июне. Авиаудары сорвали попытки восстановить вторую линию внешнего электроснабжения до наступления зимы.

Все шесть энергоблоков ЗАЭС остаются в состоянии холодного останова. Это существенно снижает потребность в охлаждении по сравнению с работающими реакторами, но не устраняет зависимость станции от надежного электроснабжения.

МАГАТЭ также сообщает о гибели сотрудников станции в результате военных действий. По данным агентства, 9 ноября при атаке беспилотника погиб один работник ЗАЭС, а 10 ноября еще один сотрудник погиб при взрыве. Гросси подчеркнул, что военные действия продолжают угрожать персоналу и инфраструктуре, необходимой для обеспечения ядерной безопасности станции.