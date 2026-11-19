Российский фрегат «Неустрашимый», который несколько месяцев сопровождал танкеры «теневого флота» у берегов Великобритании, столкнулся с российским судном-заправщиком во время пополнения запасов в Северном море. Оба корабля получили незначительные повреждения. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в НАТО.

Название второго судна и точную дату столкновения издание не приводит. Однако OSINT-проект Russian Forces Spotter предполагает, что участником происшествия мог быть российский танкер снабжения «Валентин Рыков» (IMO: 4750653), который в октябре направлялся к «Неустрашимому» для дозаправки.

Как ранее сообщала The Telegraph, «Валентин Рыков» вышел из Балтийского моря и направился к ветропарку Galloper у восточного побережья Англии. По данным издания, танкер провёл около 17 часов к востоку от ветропарка, где, предположительно, пытался дозаправить «Неустрашимый».

The Insider изучил данные системы мониторинга судов Starboard Maritime Intelligence и установил, что до 20 октября «Валентин Рыков» держал достаточно быстрый ход, но внезапно остановился в Северном море в районе Outer Galloper. Это соответствует месту предполагаемой операции по дозаправке фрегата. После этого «Валентин Рыков» изменил маршрут, не зашел в Ла-Манш и вернулся в Балтийское море, где его заметили 27 октября вместе с «Неустрашимым» — в датском проливе Большой Бельт. К тому моменту фрегат провёл более трёх месяцев у британских берегов, сопровождая танкеры российского «теневого флота» через Ла-Манш.