Госдума одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. Из закрытой части бюджета направят 44,4 млрд рублей на льготные автокредиты и лизинг транспорта, 7,5 млрд — на дотации Саратовской области и почти 4,5 млрд — на субсидии Первому каналу, RT, «Звезде» и агентству «Россия сегодня», подсчитал The Insider по таблице поправок. По этим строкам из закрытых статей перераспределяют в общей сложности 56,4 млрд рублей.

Куда направят деньги из закрытой части

На льготные автокредиты из закрытой части предусмотрели 18,4 млрд рублей за три года. Эти деньги получат банки в виде компенсации части затрат по кредитам на покупку автомобилей. Еще 26 млрд рублей в 2028 и 2029 годах пойдут на компенсацию лизинговым компаниям скидок, которые они предоставляют клиентам при уплате аванса за транспорт.

Саратовской области из закрытой части выделят по 2,5 млрд рублей ежегодно в 2027–2029 годах. В таблице это новая строка — дотация на обеспечение сбалансированности областного бюджета. Общая сумма за три года составит 7,5 млрд рублей.

Первому каналу из закрытой части добавили 2 млрд рублей на 2027 год. Субсидия на производство и закупку программ, наполнение эфира и доставку сигнала зрителям вырастет с 6 млрд до 8 млрд рублей. Телекомпании Минобороны «Звезда» добавили 1,52 млрд, доведя ее субсидию до 3,5 млрд. Агентству «Россия сегодня», в которое входят РИА «Новости» и Sputnik, добавили 335 млн рублей. По этой строке оно получит 11,14 млрд.

АНО «ТВ-Новости», которая управляет RT, получит из закрытой части еще 596,3 млн рублей на производство и распространение своих материалов. Субсидия по этой строке вырастет до 31,29 млрд рублей. Из закрытой части также возьмут 10,4 млн на портал «Окно в Россию». О дополнительных деньгах для Первого канала, RT и «России сегодня» министр цифрового развития Максут Шадаев говорил еще до голосования.

Лимит на отдельные выплаты организациям и регионам снизили на 587 млрд рублей

Отдельной поправкой ко второму чтению снизили предельную сумму выплат, которые федеральный бюджет финансирует за счет конкретных поступлений. В эту группу входят отдельные субсидии организациям и перечисления в региональные бюджеты. По сравнению с первоначальным проектом лимит снизили на 183,2 млрд рублей на 2027 год, на 199,9 млрд — на 2028-й и на 203,8 млрд — на 2029-й. В сумме за три года — с 8,24 трлн до 7,66 трлн рублей, или на 7,1%. В новой редакции лимит по-прежнему растет от года к году: с 2,17 трлн рублей в 2027-м до 2,97 трлн в 2029-м.

Расходы по этой норме расписаны в открытом приложении № 37 и секретном приложении № 38. Источники денег указаны в открытом приложении № 39 и секретном приложении № 40. Сумма в 587 млрд рублей относится к общему лимиту. Из поправок не видно, какая часть снижения пришлась на закрытые статьи и связаны ли с ним переводы на автокредиты, СМИ и дотации Саратовской области. По аналогичной норме предыдущего бюджета на 2027 и 2028 годы вместе предусматривалось на 934 млрд рублей больше, чем в нынешней редакции.

Что еще изменилось ко второму чтению

Между статьями бюджета перераспределили более 9 трлн рублей, сообщил глава бюджетного комитета Андрей Макаров. Финансирование фонда «Защитники Отечества» увеличили на 7 млрд рублей — до 70 млрд. На поддержку оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины предусмотрели еще 17 млрд рублей.

Общие параметры бюджета сохранились. В 2027 году правительство рассчитывает получить 43,3 трлн рублей доходов и потратить 48,74 трлн. Дефицит заложен на уровне 5,44 трлн рублей, а за три года он составит около 15,8 трлн. Еще в сентябре стало известно, что в первоначальном проекте на национальную оборону предусмотрели около 17,1 трлн рублей в 2027 году и 16,6 трлн — в 2028-м. Третье чтение бюджета назначено на следующую неделю.