Новое правительство Латвии опубликовало декларацию, в которой в числе прочего пообещало провести «дерусификацию» страны. Состав коалиционного правительства во главе с Андрисом Кулбергсом был утвержден 17 ноября.
В пункте 118 документа говорится следующее:
«Закрепим рекомендации академиков, историков и социолингвистов, приняв декларацию о дерусификации, создав правовую основу для ограничения использования русского языка в публичном пространстве и укрепления статуса латышского языка как единственного государственного языка».
Что именно правительство намерено предпринять, чтобы ограничить использование русского языка, не разъясняется. В то же время другие пункты опубликованной декларации содержат упоминания о мерах поддержки латышского:
- оказание государственной поддержки исследованиям латышского языка и истории; расширение возможностей для изучения латгальского и ливского языков;
- меры по расширению использования латышского языка в общественном и информационном пространстве, а также на рабочем месте; поддержка латышской культуры и национальной идентичности.
«У нас одна общая Латвия. Государственность Латвии, ее безопасность, латышский язык и будущее нашей страны — это общие ценности. Их защита важнее интересов любой политической партии или государственного института. Даже когда меняются задачи правительства и его министры, эти ценности остаются неизменными. Они определяют направление и границы деятельности правительства. При реализации данной декларации правительство будет принимать каждое решение в соответствии с шестью основополагающими ценностными принципами», — говорится в документе.