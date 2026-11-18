Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в центральной части сектора Газа к западу от «желтой линии» — границы зоны, которую Израиль контролирует по соглашению о прекращении огня, сообщает Haaretz. Координатор действий правительства на территориях (COGAT) приказал жителям трех кварталов в районе лагерей беженцев Бурейдж и Нусейрат покинуть свои дома.

По данным палестинских СМИ, израильские танки и бронетехника вошли в этот район впервые с начала перемирия в октябре 2025 года. Журналист AFP видел танки к востоку от Нусейрата. Движение по главной трассе анклава, дороге Салах-эд-Дин, перекрыто.

В ЦАХАЛ назвали операцию «точечной» и заявили, что она направлена на устранение угрозы для военных у «желтой линии». В операции участвуют военные и сотрудники ШАБАК. В армии подчеркнули:

«Мы оставляем за собой свободу действовать и маневрировать всякий раз, когда это необходимо для устранения любой непосредственной угрозы в секторе Газа».

Группировка ХАМАС назвала операцию «грубым нарушением» соглашения о прекращении огня, а принудительную эвакуацию жителей — военным преступлением.

В середине октября руководство ХАМАС, по данным Ynet, через координатора ООН Рамиза Алакбарова передало израильским властям, что готово совершить нападение, подобное атаке 7 октября 2023 года. Представитель группировки Хазем Касем это отрицал.