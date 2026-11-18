Deutsche Bank в 2010 году нанял члена правящей семьи Катара шейха Джабора бин Юсефа аль-Тани, который руководил государственным информагентством Qatar News Agency. В роли «консультанта по развитию бизнеса» он должен был помогать банку получать заказы от катарских госкомпаний. Шейх получал $80 тысяч в месяц и бонусы за сделки на швейцарский счет, пишет Financial Times со ссылкой на утечку внутренних документов банка.

Шейх Джабор — племянник бывшего премьер-министра Катара Хамада бин Джасима аль-Тани, раньше он руководил его аппаратом. Согласно внутреннему расследованию банка, Джабора проверяли лишь «устно», без углубленной проверки, хотя он считался политически значимым лицом. В 2014 году банк заплатил шейху $1,2 млн за посредничество в сделке на $1 млрд. По ней Хамад бин Джасим и бывший эмир Катара продали Deutsche Bank страховку от дефолта трех южноевропейских стран.

В том же 2014 году Хамад бин Джасим вложил в Deutsche Bank €1,75 млрд и стал его «якорным инвестором». Сейчас члены королевской семьи Катара остаются крупнейшими акционерами банка и опережают BlackRock. Кроме того, Хамад бин Джасим стал одним из крупнейших клиентов банка по управлению капиталом, и этим направлением лично занимался гендиректор Кристиан Зевинг.

Контракт с шейхом Джабором расторгли в конце 2015 года, когда Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам США стали проверять консультантов банка. К этому моменту ему выплатили не менее $6,2 млн. Банк зарезервировал $22 млн на возможные штрафы, но американские власти не стали преследовать его по этому эпизоду. В Deutsche Bank заявили:

«Банк не выявил никаких коррупционных платежей в связи с этим сотрудничеством».

17 ноября журналисты более чем 50 СМИ, в том числе Le Monde, Der Spiegel и Financial Times, опубликовали расследование Inside Deutsche Bank. Оно основано на 15,6 млн конфиденциальных документов банка. Согласно утечке, Deutsche Bank обслуживал российские компании после 2022 года, проводил операции в интересах олигархов под санкциями и сообщил властям США о подозрительных транзакциях Джеффри Эпштейна на $582 млн.