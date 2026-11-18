Главное следственное управление ГУ МВД по Москве завело уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), в котором фигурируют 79-летний президент театра «Ленком» Марк Варшавер и 87-летний продюсер Валерий Янклович, пишет «Коммерсантъ». С заявлением в полицию обратился один из топ-менеджеров театра.

Вчера следователи провели обыски в «Ленкоме» и в кабинетах подозреваемых. Они забрали финансовые документы о сотрудничестве театра с ИП Янкловича. По словам источника издания в театральной среде, на всё имущество Варшавера наложен арест, а с него самого взяли подписку о невыезде.

Как напоминает «Ъ», Янклович в прошлом работал администратором Театра на Таганке, многие помнят его по эпизодической роли администратора Большого театра в фильме «Место встречи изменить нельзя». Больше двух десятилетий он финансировал спектакли «Ленкома», и его ИП принадлежат права почти на весь репертуар, включая постановки Марка Захарова. Собеседник газеты предположил, что Варшавер сдавал площади театра в аренду этому ИП.

О том, что Варшавера скоро освободят от должности, стало известно 16 ноября. Театр и столичный департамент культуры на запросы «Коммерсанта» не ответили. Сотрудники «Ленкома» сказали изданию, что не знают, в чем обвиняют Варшавера, и подчеркнули, что он «всегда защищал артистов». Накануне сообщалось об обысках в «Ленкоме» по делу, связанному с финансовыми вопросами.

Варшавер работает в театре с 1979 года. После смерти Захарова в 2019-м он единолично руководил «Ленкомом». В 2025 году худруком театра стал Владимир Панков, директором назначили Дмитрия Берестова, а для Варшавера ввели церемониальную должность президента.