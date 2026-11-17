В московском театре «Ленком Марка Захарова» прошли обыски по уголовному делу, рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах. По какой статье УК возбуждено дело, он не сообщил и уточнил лишь, что оно связано с «финансовыми вопросами».

По словам источника, фигурантом дела является президент театра Марк Варшавер. Собеседник агентства сказал:

«В театре „Ленком“ прошли обыски в рамках уголовного дела. Был изъят ряд документов».

Сам 79-летний Варшавер в разговоре с Mash не стал опровергать ни возбуждение дела, ни свой статус подозреваемого, ни обыски, но от комментариев отказался. Днем ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что в ближайшее время Варшавера лишат должности. Театральный обозреватель «Комсомольской правды» Анастасия Плешакова утверждала, что приказ об увольнении уже подписан, а Варшавер находится под подпиской о невыезде. Официально это не подтверждалось.

Актер Александр Збруев, друг Варшавера, заявил «Газете», что до официальных заявлений правоохранительных органов считает любые подобные сведения недостоверными. Варшавер работает в «Ленкоме» с 1979 года, а директором стал в 1986-м. После смерти Марка Захарова в 2019 году он единолично управлял театром. В январе 2025-го столичный департамент культуры перевел его на новую должность президента.

Худруком «Ленкома» тогда же назначили режиссера Владимира Панкова. Как писала в колонке для The Insider Екатерина Барабаш, он известен не только новаторскими постановками, но и открытой поддержкой войны. Сам театр участвует в сборах пожертвований и тематических читках, посвященных «СВО».