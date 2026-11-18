С 2027 года МВД будет аннулировать трудовые патенты мигрантов, если их доход окажется ниже регионального порога. При проверке будут учитывать самого работника и каждого несовершеннолетнего ребенка на его иждивении в России. Для работника, который один содержит двоих детей, в Вологодской области порог составит 61,3 тысячи рублей в месяц, в Самарской — 85,6 тысячи рублей. Для Карелии расчет по данным о средней зарплате за 2025 год дает 247,3 тысячи рублей.

В миграционной службе МВД сообщили, что еще одним основанием для аннулирования патента станет отсутствие сведений о заработке. Налоговая передает МВД данные о выплатах иностранным работникам с октября. Новые основания для аннулирования будут применять к доходам с 2027 года.

Сколько нужно зарабатывать в разных регионах

По федеральному закону прожиточный минимум на душу населения умножают на коэффициент, который устанавливает регион. Полученная сумма на человека ограничена средней начисленной зарплатой в регионе за последний календарный год, по которому Росстат передал данные МВД. Если работник один содержит несовершеннолетних детей, на каждого из них при проверке патента прибавляют еще один такой минимум.

Вологодская область установила коэффициент 1, поэтому порог равен прожиточному минимуму — 20,4 тысячи рублей на человека. Работнику с одним ребенком понадобится 40,9 тысячи рублей в месяц, с двумя — 61,3 тысячи. В Самарской области дума одобрила коэффициент 1,5. При прожиточном минимуме в 19 тысяч рублей это 28,5 тысячи рублей на одного работника, 57 тысяч на работника с одним ребенком и 85,6 тысячи — с двумя.

Карелия утвердила коэффициент 3,9 при прожиточном минимуме в 22,4 тысячи рублей. По формуле получается 87,6 тысячи рублей на человека, но средняя начисленная зарплата в республике за 2025 год, по данным Карелиястата, составила 82,4 тысячи рублей. Если МВД применит этот показатель, порог составит 82,4 тысячи рублей для работника без детей, 164,9 тысячи для работника с одним ребенком и 247,3 тысячи — с двумя. Это примерно вчетверо больше, чем в Вологодской области.

В Новгородской области власти предложили коэффициент 1,1. В пояснительной записке к проекту указан порог в 21,8 тысячи рублей на человека, или 65,4 тысячи рублей на работника с двумя детьми. В Мурманской области предложили коэффициент 1. С утвержденным прожиточным минимумом это 27,5 тысячи рублей на человека, или 82,4 тысячи рублей на работника с двумя детьми.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов предложил коэффициент 4. При прожиточном минимуме в 16,8 тысячи рублей формула дает 67,1 тысячи рублей на человека до применения ограничения по средней зарплате. Авторы проекта рассчитывают, что высокий порог сократит число приезжающих в область неработающих членов семей иностранцкев.

В некоторых случаях учитывается заработок обоих родителей

Если ребенок находится на иждивении обоих супругов и у МВД есть сведения о заработке каждого, ведомство будет учитывать их совокупный доход. Закон предусматривает исключения для тех, кто оформляет патент впервые, и для иностранцев, которые работают исключительно у физлиц для личных или домашних нужд.

При просрочке авансового платежа по НДФЛ срок действия патента прекращается. Низкий заработок станет самостоятельным основанием для аннулирования по поправкам, принятым в июле.