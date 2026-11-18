Парламент Италии окончательно одобрил законопроект, который закрепляет определение антисемитизма Международного альянса в память о холокосте (IHRA). Об этом сообщает агентство Reuters. Такое определение допускает квалификацию некоторых форм критики Израиля как проявление антисемитизма. Критики нормы настаивают, что принятие документа приведет к ограничению свободы слова.

Закон, направленный на борьбу с антисемитизмом, поддержали 147 депутатов, 93 проголосовали против, еще пятеро воздержались. Документ предусматривает принятие государственной стратегии по борьбе с антисемитизмом, мониторинг связанных с этим инцидентов, противодействие подобным высказываниям в интернете, а также в школах и университетах. Отмечается, что новая норма не вводит каких-либо дополнительных уголовных наказаний и штрафов.

Тем не менее противники закона говорят, что он направлен на подавление критики правительства Израиля и фактически ограничивает свободу слова. Дело в том, что документ закрепляет определение антисемитизма, разработанное в 2016 году IHRA. Согласно ему, примерами антисемитизма могут быть отрицание права евреев на самоопределение, сравнение современной политики Израиля с политикой нацистской Германии и возложение коллективной ответственности на евреев за действия Израиля.

Представитель Amnesty International Эрика Гевара Росас заявила, что закон создает риск цензуры и самоцензуры, а определение IHRA может использоваться для ограничения политических высказываний. Она отметила:

«Сегодняшний день стал мрачным днем для свободы выражения мнений, поскольку Италия официально придала юридически обязательную силу рабочему определению антисемитизма, разработанному IHRA. Новый закон основан на определении, которое уже давно вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку смешивает антисемитизм с законной критикой Израиля. Применение этого определения в школах, университетах, социальных сетях и других сферах может оказать сдерживающее воздействие на свободу слова и привести к нарушению прав на свободное выражение мнений и мирные собрания».

Она подчеркнула, что меры по борьбе с антисемитизмом и дискриминацией в целом, безусловно, необходимы, однако этот закон, по ее мнению, не решает поставленных целей.

Итальянская оппозиция и критики законопроекта предлагали использовать вместо определения IHRA Иерусалимскую декларацию об антисемитизме 2021 года. В ней, в частности, говорится, что критика сионизма как формы национализма, поддержка бойкота Израиля и критика политики правительства Израиля «не являются антисемитизмом сами по себе».

По данным итальянского Центра мониторинга антисемитизма, действующего при миланском Центре современной еврейской документации (CDEC), в 2025 году в Италии было зафиксировано 963 случая антисемитизма, что в четыре раза больше, чем в 2022 году — до нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей за этим войны в секторе Газа.

Директор CDEC Гади Луццатто Вогера заявил Reuters:

«Мы наблюдаем рост числа случаев физической агрессии: людей толкают, в них плюют, им дают пощечины. В 2025 году мы зафиксировали 18 таких случаев, а только за первую половину 2026 года — уже 10».

Правящая коалиция во главе с премьер-министром Джорджей Мелони настаивает, что речь не идет об ограничении свободы слова — закон необходим для противодействия насилию и дискриминации на фоне роста числа антисемитских инцидентов в Италии после начала войны в Газе.