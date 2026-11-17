Международная группа исследователей выяснила, какая из конкурирующих версий хронологии древней Месопотамии ближе всего к истине. Для этого авторы датировали балки из дворцов бронзового века в Анатолии по содержанию радиоуглерода в отдельных годичных кольцах и сверились с данными ледяных кернов. По их выводам, правильной оказалась так называемая средне-низкая хронология. Исследование под руководством Шарлотты Пирсон из Лаборатории изучения годичных колец Аризонского университета опубликовано в журнале PNAS.

Месопотамия оставила множество письменных источников — царские списки, хозяйственные документы, надписи правителей, записи астрономических наблюдений. Однако точно привязать эту летопись к современному календарю до сих пор не удавалось. На основе астрономических данных историки предложили несколько вариантов — «высокую», две «средних» и «низкую» хронологии, которые расходятся между собой на 150–230 лет. Спор важен не только для Месопотамии, поскольку от него зависят датировки событий по всему Ближнему Востоку и Восточному Средиземноморью.

Ответ на вопрос о хронологии давно надеялись найти по деревянным балкам из дворцов в Кюльтепе (древний Канеш) и Аджемхююке (древний Пурусханда) на территории современной Турции. Оба города были узлами староассирийской торговой сети, связывавшей Анатолию с Месопотамией. В тех же слоях, что и балки, археологи нашли таблички с отсылками к конкретным годам ассирийского летоисчисления. Но обычный метод датировки по годичным кольцам требует непрерывной цепочки — от древней древесины до деревьев, растущих сейчас, а для этого региона такой цепочки нет. Прежние радиоуглеродные оценки при этом менялись с каждым обновлением калибровочной шкалы.

Авторы измерили содержание изотопа углерода в отдельных годичных кольцах. Оно колеблется из-за взаимодействия космического излучения, солнечного ветра и магнитного поля Земли, причем рисунок этих колебаний одинаков по всей планете и не зависит от местного климата. Анатолийские данные сравнили с эталоном из 735 измерений колец деревьев с известным возрастом — британских и немецких дубов, американских остистых сосен и сосен из Альп. Опорной точкой стал резкий скачок уровня углерода-14 между 1532 и 1531 годами до н.э. Так удалось привязать к календарю общую анатолийскую последовательность колец, охватывающую 2072–744 годы до н.э., и подтвердить связи между отдельными памятниками.

Выяснилось, что деревья для дворца Варшама в Кюльтепе срубили в 1837–1836 годах до н.э., а для дворца Сарыкая в Аджемхююке — в 1778 году до н.э. На многих балках сохранилась кора, а значит, древесину пустили в дело примерно в течение года после рубки. Это лучше всего согласуется со «средними» хронологиями. «Низкая» версия годится только при допущении, что балки десятилетиями где-то хранились, и авторы считают такой сценарий маловероятным. Чтобы выбрать между двумя «средними» вариантами, которые отличаются на восемь лет, исследователи обратились к вавилонским табличкам с наблюдениями Венеры времен царя Амми-цадуки. Есть гипотеза, что на 12-м и 13-м годах его правления Венеру заслоняла вулканическая дымка. По данным ледяных кернов, совпадение получается только для средне-низкой хронологии. В этом случае дымку дало извержение вулкана Аниакчак на Аляске в 1628–1627 годах до н.э. — одно из пяти крупнейших примерно за 4 тысячи лет. С этим согласуются и египетские данные, ведь по этой хронологии 32-й год правления Хаммурапи приходится примерно на 1754 год до н.э., а египетский фараон Неферхотеп I, связанный с той же эпохой, правил около 1749 года до н.э.

По новой хронологии Вавилон пал около 1587 года до н.э. Авторы отмечают, что их выводы дают прочную основу для датировки среднего бронзового века в Месопотамии, Анатолии, Леванте, Египте и Эгейском регионе, а новые находки древесины теперь можно будет вписывать в готовую шкалу. Попутно годичные кольца уточнили и климатическую историю региона. Необычно сухой период пришелся на 1228–1188 годы до н.э., а многолетняя засуха — на 1194–1192 годы до н.э., всего за два года до того, как столицу хеттов Хаттусу разграбили и сожгли.