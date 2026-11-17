Визовый центр Словении в России с 16 ноября перестал принимать документы на учебные и большинство рабочих виз. Туристические визы также не вошли в список из четырех категорий, по которым продолжается прием. Документы по-прежнему принимают для посещения членов семьи с гражданством ЕС и у сотрудников международных перевозок — моряков, водителей грузовиков и пилотов. Для деловой поездки или участия в конференции нужно заранее получить согласие посольства Словении. По долгосрочной национальной визе D визовый центр оставил одну категорию — воссоединение семьи с гражданами ЕС.

Как сообщили в проекте «Ковчег», в ответе одному из заявителей VFS сослалась на решение посольства Словении и уточнила, что ограничения касаются подачи документов на территории России. Срок их действия визовый центр не назвал. «Ковчег» обратился в посольство с вопросами о том, как будут рассматривать заявления, поданные до 16 ноября, и затронут ли изменения россиян, которые подают документы из других стран. Публичного ответа посольства пока нет.

В разделе о подаче на краткосрочную визу посольство Словении перечисляет три варианта: посольство в Москве, визовые центры VFS Global и генконсульство Венгрии в Екатеринбурге. Венгерское генконсульство оформляет визы типа C от имени Словении для жителей своего консульского округа. По его памятке, документы принимают местные центры VFS Global и аккредитованные турфирмы.

Сколько виз выдавала Словения

В 2025 году словенское консульство в Москве получило 1607 заявлений на краткосрочные визы — на 22% больше, чем годом ранее, и почти в семь раз меньше, чем в 2019 году. Консульство выдало 1527 краткосрочных виз, из них 273 — с ограниченной территорией действия. В октябре 2026 года рабочая группа Совета ЕС вынесла на обсуждение выдачу таких виз россиянам для туризма и других необязательных поездок.