Федеральный окружной судья Деннис Сейлор признал незаконным постановление Министерства внутренней безопасности США (DNS), ограничивающее срок пребывания иностранных студентов в стране четырьмя годами. Об этом сообщает издание The Hill. Судья пояснил, что администрация президента США Дональда Трампа не имела полномочий вводить подобные ограничения, и назвал действия DNS злоупотреблением.

Согласно новым правилам, введенным в июле 2026 года, действие студенческих американских виз ограничивалось четырьмя годами, хотя ранее документы были действительны до конца срока обучения их обладателя. Судья Сейлор постановил, что установленные DNS правила были «произвольными, необоснованными, представляли собой превышение предоставленных ведомству полномочий и противоречили закону». Он отметил:

«Проще говоря, Министерство внутренней безопасности пытается воспрепятствовать или помешать именно той деятельности — предоставлению иностранным студентам возможностей получить образование в США, — которой Конгресс стремился содействовать и поощрять. Закон не наделяет министерство столь широкими и неограниченными полномочиями, позволяющими подрывать программу студенческих виз F-1».

Введенные администрацией Трампа меры привели бы к тому, что студентам, которым требовалось дополнительное время на завершение учебы и получение диплома, пришлось бы подавать заявление о продлении визы.

В DHS объясняли реформу студенческих виз борьбой со злоупотреблениями. По данным ведомства, действующая система позволяла иностранцам становиться «вечными студентами» — с 2000 по 2010 год в США въехали как минимум 2134 человека по визе F, которые к апрелю 2026 года всё еще сохраняли студенческий статус. Аналогичное правило первая администрация Трампа предлагала в 2020 году, но администрация Байдена отозвала его в 2021-м. По оценке DHS, нововведение затронет более 2 млн человек ежегодно.

Постановление администрации Трампа в суде оспаривали организации, выступающие в защиту интересов образовательного сообщества. Они утверждали, что новые правила отпугнут иностранных студентов от учебы в США. Как отмечает The Hill, решение федерального судьи было вынесено после публикации исследования, согласно которому число иностранных студентов, поступивших в американские университеты в нынешнем семестре, сократилось на 15%.