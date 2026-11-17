Венгерский железнодорожный перевозчик MÁV на 17 и 18 ноября сократил маршрут двух пар поездов Будапешт-Мукачево до украинской приграничной станции Чоп. Решение приняли после того, как российский беспилотник упал в 300 метрах от вокзала Мукачева, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, венгерскую бригаду прибывшего поезда сняли с рейса. Украинский ночной поезд Будапешт — Киев продолжит ходить.

Как сообщили в MÁV, движение через границу прерывалось утром из-за воздушной тревоги в Закарпатье. В 11:20 по венгерскому времени украинская сторона снова начала принимать поезда из Захони. Ве нгерский перевозчик ограничил движение своих пассажирских составов до Чопа, объяснив это безопасностью сотрудников. «Укрзализныця» организует пересадку в Чопе на пригородные поезда до Мукачева и обратно. Компания ведет переговоры с венгерской стороной о возобновлении прямых рейсов в ближайшие дни.

Глава Закарпатской областной администрации Мирослав Билецкий сообщил, что над регионом утром обнаружили три беспилотника типа Shahed. Один из них попал в объект на территории Мукачевской общины, два других подавили средствами радиоэлектронной борьбы. По предварительным данным, погибших и раненых нет. Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщила, что российские дроны атаковали Закарпатье тремя волнами, прежде всего в районах Мукачева и Ужгорода.

После майской атаки поезда из Вены до Ужгорода сократили до Чопа

После атаки на Закарпатье в середине мая MÁV уже ограничивала движение международных поездов. В частности, перевозчик сократил до Чопа маршрут поездов Tisza, которые ходили из Вены в Ужгород через Будапешт. Спустя полгода Чоп все еще значился конечной станцией для этих поездов в расписании MÁV, опубликованном до нынешней атаки.

Во время майского налета венгерским железнодорожникам на станции Чоп пришлось спуститься в убежище. Позже их вывезли в Венгрию. После атаки венгерский МИД впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину вызвал российского посла Евгения Станиславова. Анита Орбан выразила ему протест из-за ударов по региону, где живет венгерское меньшинство.