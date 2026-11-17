В 2027 году РЖД планируют пустить новый туристический поезд между Китаем и Россией, в его маршрут могут войти Москва и Санкт-Петербург. Об этом в интервью госагентству РИА «Новости» рассказал заместитель гендиректора компании Иван Колесников.

По его словам, первые конкретные детали организации рейсов, вероятно, появятся к весне. Важнейшим условием топ-менеджер назвал письменное подтверждение от китайской стороны, что такие перевозки ей нужны. Колесников сказал:

«Со своей стороны мы проводим подготовительную работу в полном объеме. Рассчитываем в 2027 году запустить этот туристский поезд».

В компании хотят, чтобы состав шел из Китая в Россию, причем отправной точкой необязательно станет Пекин — это могут быть, например, северные районы страны. Проект пока называется «Великий чайный путь». В этом году РЖД уже устроили пробный рейс для китайских туроператоров, турагентов и блогеров. Пассажиры смогли увидеть Байкал, а осматривать достопримечательности выходили в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Перми, Москве и на Урале.

Как отметил Колесников, партнеры из Китая подтвердили интерес к поездкам и попросили включить в маршрут не только Москву, но и Санкт-Петербург. Сейчас РЖД изучают эти пожелания. Колесников также напомнил, что в этом году в первый рейс отправился турпоезд Владивосток — Суйфэньхэ — Владивосток. Его будут назначать на отдельные даты по заявкам туроператора.

В сентябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2027 году Россия готова принять более 5,5 млн туристов из Китая, а к концу 2026-го их число превысит 4,2 млн. Китаист Алексей Чигадаев указывал в комментарии The Insider, что, по данным Росстата, за первое полугодие граждане КНР совершили в Россию лишь 516 тысяч туристических поездок.