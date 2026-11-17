Кировский районный суд Перми приговорил к 10 годам колонии фигуранта дела даркнет-ресурса для продажи наркотиков Hydra. Как сообщает прокуратура Пермского края, у осужденного конфискованы деньги и недвижимость на общую сумму свыше 1 млрд рублей. В приговоре также предусмотрен штраф в 4,8 млн рублей.

В сообщении прокуратуры не называется имя осужденного, по данным СМИ, это Алексей Байков. 13 ноября сообщалось, что гособвинитель запросил ему 18 лет лишения свободы.

Байкова признали виновным по статьям о создании и руководстве преступным сообществом, пособничестве в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ, отмывании денег. Согласно решению суда, с 2015-го по 2022 год подсудимый вместе с сообщниками создал и руководил преступным сообществом, «известным как электронная торговая площадка „Гидра“». По версии следствия, Байков сумел легализовать более 1 млрд рублей преступных доходов.

В декабре 2024 года Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению основателя Hydra Станислава Моисеева. Еще 15 человек получили сроки от 8 до 23 лет.

Российская полиция начала расследование уголовного дела о преступном сообществе Hydra в 2016 году. В 2022 году следователи выяснили, что серверы интернет-магазинов находятся в Германии, после чего местные правоохранительные органы «в одностороннем порядке изъяли серверы маркетплейса, которые располагались на территории ФРГ, а все совместно наработанные материалы передали представителям США».

Власти США, которые также расследуют дело против даркнет-ресурса, в январе 2023 года арестовали россиянина Анатолия Легкодымова, владеющего криптобиржей Bitzlato, через которую, как утверждалось, отмывала деньги Hydra. Минфин США также ввел санкции против Hydra.