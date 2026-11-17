США, Россия и Израиль выступают против инициативы по разработке юридически обязывающих правил, регулирующих использование автономных систем вооружения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов и правозащитные организации. Обсуждение инициативы должно было начаться 16 ноября в Женеве под эгидой ООН, однако представители РФ опротестовали процедуру, согласно которой наблюдатели от ЕС и неправительственных организаций могли брать слово, и отказались утверждать повестку дня.

Развитие искусственного интеллекта способствовало созданию беспилотников, роботов, танков, подводных лодок и других видов военной техники, способных поражать цели без участия человека, отмечает Reuters. Полуавтономные системы, использующие технологии ИИ, уже применялись в Украине, Судане и на Ближнем Востоке.

Как рассказал в беседе с The Insider военный эксперт Давид Шарп, против ограничений на использование автономных систем вооружения выступают страны, которые считают реальной для себя перспективу войны.

«Страны, которые всерьез рассматривают возможность того, что им придется воевать, как это делают Россия, США или Израиль, не собираются отказываться от преимуществ, которые могут получить на войне. Более того, они опасаются ситуации, в которой они откажутся от использования определенного оружия, а их противник, не подписавший конвенцию, воспользуется преимуществом. Слабо верится и в то, что страны, которые подпишут конвенцию, действительно будут ее соблюдать. Вряд ли Китай или Иран станут это делать. Те страны, которые не собираются воевать, подписываются под самоограничениями под давлением активистов и правозащитников, но, как только они сталкиваются с какими-то существенными проблемами, об ограничениях все забывают. Яркий пример: конвенция ООН о запрете противопехотных мин, из которой страны начали выходить из-за российской угрозы. Ведущие европейские страны всегда ищут какой-то компромисс. Надо красиво выглядеть в глазах прогрессивной общественности, поэтому они ведут переговоры, но не превращают итоговый документ в юридически обязующий».

Автономное оружие на базе ИИ уже существует, подчеркнул Шарп:

«С машинным обучением головка самонаведения способна увидеть цель и понять, что она военная. Такие боеприпасы есть уже давно, и разработаны они на Западе. В Украине они тоже применяются. Самый простой пример: перед боевым заданием в головку самонаведения вносятся некие типы целей. Если этот боеприпас их увидит, ему надо будет их поразить. И дальше без участия оператора снаряд летит, видит танк, сравнивает его с изображением в своей памяти, понимает, что это оно, и на него падает. Есть примеры и сложнее: те же украинцы сообщали, что в обломках беспилотников, которые использовались против них, были обнаружены компоненты, которые указывают на возможность автономного выбора цели. Безусловно, это будет совершенствоваться, чтобы головки самонаведения могли выбирать цели вообще без участия операторов. Поражения гражданских целей были, и мы не можем знать точно, была ли это ошибка или системе дали такое задание. Но ошибки наверняка были. Система может принять макет танка за танк или принять гражданского за военного. Наверняка что-то такое было, а если и не было, то будет точно. Операторы-люди тоже ошибаются. На данном этапе там, где человек не ошибется, ИИ ошибаться будет. Тем не менее сегодня все зашло так далеко, что ИИ доверяют вещи, которые почему-то у многих не вызывают вопросы. Например, в Сан-Франциско есть такси, где людей возят машины Tesla без водителя. Понятно, что скоро это распространится на весь мир. В таком вопросе, как движение на дорогах, где гибель людей — дело постоянное, доверять ИИ на уровне регулятора странно. То же самое на войне. ДТП — это во множестве стран с точки зрения смертности явление более опасное, чем на множестве войн. Думаю, на этот счет будет еще много дискуссий, но мир движется в этом направлении. В тех местах, где ездят автономные машины, нагруженные людьми, говорить о том, что здесь доверять ИИ стоит, а вот здесь не стоит, — это кривить душой».

В конце сентября газета The Washington Post писала со ссылкой на источники, что США и Россия добились исключения из проекта международных правил для автономного оружия требования, согласно которому человек должен проверять выбранные искусственным интеллектом военные цели перед нанесением удара.