Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 17 ноября объявил о намерении уйти в отставку на фоне обвинений в получении $25 млн в качестве взятки при строительстве железной дороги. Как сообщает Associated Press, глава государства заявил, что готов сотрудничать со следствием. Хурэлсух отрицает свою причастность к коррупции и намерен добиваться восстановления репутации. Для его отставки необходимо одобрение парламента.

«Вчера фракция Демократической партии заявила, что президент Монголии должен уйти в отставку и пройти расследование. Я согласен с этим», — заявил Хурэлсух на пресс-конференции. По его словам, в течение последнего месяца неизвестные группы распространяли обвинения, направленные на дискредитацию его самого и института президентства.

Коррупционный скандал связан со строительством железной дороги Таван-Толгой — Гашуунсухайт, ведущей от одного из крупнейших угольных месторождений Монголии к границе с Китаем. Еще в марте 2026 года бывший премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что компания Bodi International, занимавшаяся строительством железной дороги, получила аванс в размере около $110 млн, который затем якобы был обналичен и распределен между высокопоставленными чиновниками. Бывший мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар обвинил президента Ухнаагийна Хурэлсуха в получении $25 млн из этих средств.

9 ноября антикоррупционное ведомство Монголии сообщило, что расследует обстоятельства предполагаемой передачи взяток. Следствие подтвердило перечисление подрядчику аванса в размере 286 млрд тугриков, однако не обнаружило доказательств снятия этой суммы наличными долларами и распределения ее между чиновниками. Компания Bodi International отвергла обвинения в коррупции.

16 ноября оппозиционная Демократическая партия потребовала отставки президента и других чиновников, фигурирующих в коррупционных обвинениях, для проведения расследования. Депутаты также выступили за создание временной парламентской комиссии. Инициативу поддержали все 42 представителя партии в парламенте.

Хурэлсух пока остается президентом: согласно законодательству Монголии, его заявление об отставке должен рассмотреть Великий государственный хурал — парламент страны. Сначала вопрос изучит профильный комитет, после чего депутаты проведут голосование. Если парламент одобрит отставку, обязанности главы государства до избрания нового президента будет исполнять председатель парламента. Как сообщает монгольское издание iSee, руководитель администрации президента заявил, что заявление об отставке планируется передать парламенту 17 ноября.

Хурэлсух занимает пост президента Монголии с июня 2021 года. До этого он возглавлял правительство страны. Его президентский срок должен был завершиться в 2027 году.