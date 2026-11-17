В ночь на 17 ноября украинские беспилотники атаковали Башкортостан. В Салавате зафиксирован пожар на предприятии «Газпрома», которое является одним из крупнейших нефтехимических комплексов в России.
Об ударе по «Газпром нефтехим Салавату», в частности, пишут украинские мониторинговые каналы. Предположительно, пострадала как минимум одна из производственных установок. На кадрах, публикуемых местными, виден пожар в районе промзоны.
«Газпром нефтехим Салават» является одни из крупнейших подобных комплексов в России. На его территории три завода: газохимический и два нефтеперерабатывающих.
Региональный госкомитет по ЧС подтвердил атаки на промзоны в Салавате и в столице региона Уфе. Всего над ними сбили порядка 50 беспилотников. Утверждается при этом, что серьезных повреждений на предприятиях нет.
В российском Минобороны отчитались о 1441 сбитом (или перехваченном) беспилотнике за прошедшую ночь. Это делает атаку крупнейшей по масштабам с начала войны. Предыдущий рекорд, по версии ведомства, был установлен накануне — 1336 беспилотников.