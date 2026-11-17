«Газпром нефтехим Салават» является одни из крупнейших подобных комплексов в России. На его территории три завода: газохимический и два нефтеперерабатывающих.

Региональный госкомитет по ЧС подтвердил атаки на промзоны в Салавате и в столице региона Уфе. Всего над ними сбили порядка 50 беспилотников. Утверждается при этом, что серьезных повреждений на предприятиях нет.

В российском Минобороны отчитались о 1441 сбитом (или перехваченном) беспилотнике за прошедшую ночь. Это делает атаку крупнейшей по масштабам с начала войны. Предыдущий рекорд, по версии ведомства, был установлен накануне — 1336 беспилотников.