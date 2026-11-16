Израильская армия загрузила в облако Amazon 3,5 млн фотографий палестинцев, чтобы распознавать их лица — The Guardian

Армия обороны Израиля в начале 2024 года перенесла в облачную платформу Amazon 3,5 млн снимков, чтобы анализировать изображения палестинцев с помощью сервиса распознавания лиц Rekognition. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на утекшие документы и источники в армии. Снимки загрузил отдел Rolling Stone, который входит в военное подразделение разработки программ.

Отдел назван по одноименной системе, где десятилетиями собирают данные о жителях Газы и Западного берега. Там хранятся семейные сведения, информация о собственности, разрешениях на работу и проходе через КПП, а также миллионы фотографий с удостоверений личности. По словам источников, эти снимки использовали для распознавания лиц на временных КПП в Газе.

Как следует из документов, в 2023 году Rolling Stone перенес большие массивы данных в изолированную зону облака AWS в Тель-Авиве, которую называли «огороженным садом». Ее военным предоставили по контракту Project Nimbus. Один из участников переноса сказал:

«План [в Rolling Stone] был перенести фотографии, видео, всю секретную разведывательную информацию — всё».

Представитель AWS заявил, что компания не видит, какие данные клиенты хранят в ее облаке, и не обсуждает отношения с ними без их согласия. В Армии обороны Израиля отказались комментировать сотрудничество, связанное с «оперативными нуждами».

В сентябре 2025 года Microsoft отключила израильскую военную разведку от части сервисов облака Azure. До этого The Guardian, +972 Magazine и Local Call выяснили, что подразделение Unit 8200 хранило там записи перехваченных звонков палестинцев.