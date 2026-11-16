Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

82,15 ₽ падает

EUR

91,03 ₽ падает

BRENT

$95,14 падает

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

3689

 

 

 

 

 

Новости

Израильская армия загрузила в облако Amazon 3,5 млн фотографий палестинцев, чтобы распознавать их лица — The Guardian

The Insider
Фото: Sete Ruiz

Фото: Sete Ruiz

Армия обороны Израиля в начале 2024 года перенесла в облачную платформу Amazon 3,5 млн снимков, чтобы анализировать изображения палестинцев с помощью сервиса распознавания лиц Rekognition. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на утекшие документы и источники в армии. Снимки загрузил отдел Rolling Stone, который входит в военное подразделение разработки программ.

Отдел назван по одноименной системе, где десятилетиями собирают данные о жителях Газы и Западного берега. Там хранятся семейные сведения, информация о собственности, разрешениях на работу и проходе через КПП, а также миллионы фотографий с удостоверений личности. По словам источников, эти снимки использовали для распознавания лиц на временных КПП в Газе.

Как следует из документов, в 2023 году Rolling Stone перенес большие массивы данных в изолированную зону облака AWS в Тель-Авиве, которую называли «огороженным садом». Ее военным предоставили по контракту Project Nimbus. Один из участников переноса сказал:

«План [в Rolling Stone] был перенести фотографии, видео, всю секретную разведывательную информацию — всё».

Представитель AWS заявил, что компания не видит, какие данные клиенты хранят в ее облаке, и не обсуждает отношения с ними без их согласия. В Армии обороны Израиля отказались комментировать сотрудничество, связанное с «оперативными нуждами».

В сентябре 2025 года Microsoft отключила израильскую военную разведку от части сервисов облака Azure. До этого The Guardian, +972 Magazine и Local Call выяснили, что подразделение Unit 8200 хранило там записи перехваченных звонков палестинцев.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — так наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях».

Хотите поделиться?

Публикация:«Израильская армия загрузила в облако Amazon 3,5 млн фотографий палестинцев, чтобы распознавать их лица — The Guardian»

Популярное

  1. Неуловимый Джо: что мы узнали из взлома морпеха-перебежчика Джона Дугана, использованного и брошенного российскими спецслужбами
  2. Системная ошибка: российский рынок IT оказался в глубоком кризисе
  3. Операция «мигрант»: как ФСБ организует нелегальный трафик людей через страны Балтии в ЕС
  4. «Готовили на костре, но отходить от дома было опасно — могли изнасиловать». Эвакуированные жители Олешек о выживании в блокаде
  5. Драка за кормушку. Аресты региональных чиновников участились в разы — это симптом передела собственности

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте