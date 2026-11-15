Переход со старого кабеля на оптоволокно стал причиной остановки авиасообщения в США. За два дня отменили около 15,5 тысячи рейсов

Вылеты по всей территории США остановили более чем на четыре часа после того, как подрядчик заменил маршрутизатор при переходе с медной линии связи на оптоволокно. Устройство перегрузило сеть, из-за чего у авиадиспетчеров начались перебои со связью с экипажами и радарными данными, сообщил министр транспорта США Шон Даффи. В пятницу и субботу, 13 и 14 ноября, авиакомпании отменили около 15,9 тысячи рейсов внутри США, в США и из США, следует из данных сервиса FlightAware.

Как замена маршрутизатора остановила вылеты

Подрядчик Федерального управления гражданской авиации США, компания L3Harris, проводил плановые работы на удаленном объекте. Маршрутизатор, который меняли при переключении линии, начал отправлять в сеть слишком много запросов. Перебои затронули 17 из 22 центров, которые управляют движением самолетов на маршруте. Ни один из центров, по словам главы FAA Брайана Бедфорда, не потерял связь полностью.

Маршрутизатор находился на юге Арканзаса, а первые перебои заметили в диспетчерском центре в Индианаполисе, пишет The Wall Street Journal. Власти выясняют, было ли оборудование неисправно или подрядчик допустил ошибку при установке или эксплуатации. В L3Harris сообщили, что помогают FAA расследовать сбой.

Профсоюз авиационных специалистов PASS сообщил, что техники FAA, которых он представляет, в этих работах не участвовали. Обычно сотрудники ведомства оценивают риски и координируют работу подрядчиков. Представитель FAA сказал Reuters, что ведомство провело оценку безопасности перед заменой оборудования.

Запрет сняли в пятницу, отмены продолжились в выходные

FAA приостановило вылеты в пятницу, 13 ноября. Ограничение действовало с 15:54 до 20:15 по восточному времени США — четыре часа и 21 минуту. Около 3500 самолетов, которые к тому моменту уже находились в воздухе, благополучно приземлились, сообщило министерство транспорта. Предыдущую общенациональную остановку вылетов FAA вводило в январе 2023 года после отказа системы, которая передает экипажам предполетные уведомления.

По данным FlightAware, в пятницу отменили около 9200 рейсов, а к вечеру субботы — еще более 6400. К тому же вечеру авиакомпании успели отменить более 900 рейсов, запланированных на воскресенье. Бедфорд извинился перед пассажирами и сказал, что авиакомпании рассчитывают в основном вернуться к обычному расписанию к концу воскресенья.

Срок замены медных линий перенесли почти на два года вперед

По словам Бедфорда, пятничные работы проводились в рамках обслуживания действующей сети. Параллельно FAA ведет отдельную программу обновления систем управления воздушным движением, на которую Конгресс в 2025 году выделил $12,5 млрд. В рамках этой программы замену медных линий связи планируют завершить к декабрю 2028 года — на 21 месяц раньше прежнего срока. К маю 2026 года FAA заменило 2560 из 5170 таких линий.

В сентябре аудиторы указали, что FAA так и не составило единый график первого этапа модернизации. Ведомство вело более 11 тысяч отдельных графиков, из-за чего работы на одних и тех же объектах планировались без общей координации, которая позволила бы уменьшить перебои в работе диспетчеров. Счетная палата предупредила, что это повышает риск задержек и перерасхода средств.