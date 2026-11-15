Глава РСПП предупредил о грядущих сокращениях в российских компаниях в 2027 году. Работодатели стали чаще планировать ограничения найма

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предупредил, что в 2027 году компании, которые сохраняли штат за счет трех- и четырехдневной рабочей недели, могут перейти к увольнениям. Он ожидает, что это приведет к росту безработицы. В опросе РСПП за третий квартал компании, собиравшиеся экономить на персонале, чаще планировали ограничить наем, чем кварталом ранее.

По словам Шохина, компании удерживали сотрудников в расчете на восстановление спроса. Когда спрос снижается и в России, и за рубежом, предприятиям становится сложнее сохранять прежнюю численность работников. Шохин также сказал, что не ждет снижения ключевой ставки раньше февраля. В октябре Банк России сохранил ее на уровне 14%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале ноября говорила, что отдельные предприятия уже сокращают персонал, и связывала сохранение низкого уровня безработицы с тем, что люди находят работу в других компаниях. В сентябре официальный уровень безработицы составил 2,2%, как и годом ранее.

Сокращений стало больше, хотя сотрудники реже уходили с работы

В первом полугодии 2026 года в России по сокращению штата уволили около 78,2 тысячи человек — на 72% больше, чем годом ранее. В первом квартале под сокращение попали 38,9 тысячи человек, во втором — 39,3 тысячи человек. Годом ранее за второй квартал по этому основанию уволили 23,7 тысячи человек. Статистика Росстата не учитывает малый бизнес.

Во втором квартале больше всего сотрудников сократили в госуправлении, обеспечении военной безопасности и социальном обеспечении — 7,5 тысячи человек. В обрабатывающей промышленности по этому основанию уволили 5,7 тысячи человек, в образовании — 5 тысяч, в здравоохранении и социальных услугах — 4,2 тысячи человек. На эти четыре группы пришлось больше половины всех сокращений, учтенных Росстатом за квартал.

Что компании собираются делать в 2027 году

Из двух опросов РСПП следует, что среди компаний, планировавших экономить на персонале, доля тех, кто собирался ограничить наем, выросла с 71,9% во втором квартале до 82,1% в третьем. Реже стали рассматривать неполное рабочее время или неоплачиваемые отпуска — 32,1% против 43,8% кварталом ранее. Доля компаний, рассматривавших увольнения, почти не изменилась — 28,2% против 28,1%.

В октябрьском опросе «Актион Финансы» среди 637 представителей бизнеса 19,3% сообщили, что намерены сократить штат в 2027 году, а 38,5% собираются оставлять незаполненными места сотрудников, которые уйдут сами. В отдельном опросе Банка России 72% предприятий планировали сохранить численность персонала в следующем году.

Конкуренция за работу уже выросла. В октябре на hh.ru активных вакансий было на 11% меньше, чем годом ранее, а активных резюме — на 9% больше. На одну вакансию приходилось девять резюме против 8,5 в сентябре.