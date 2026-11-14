Путин помиловал блогера Лерчек и отменил штраф более чем в 700 млн рублей. За нее вступился Умар Кремлев

Согласно указу, Чекалина освобождается от наказания, назначенного Гагаринским районным судом Москвы летом этого года, а судимость с нее снимается. По словам Гордон, для помилования блогера организовали публичную кампанию и направили обращения в различные государственные инстанции, в том числе в администрацию президента и пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову:

«Также активно Валерии помогал Умар Кремлев. Что именно в итоге сработало, я не знаю. Думаю, что все вместе».

Какую именно помощь оказал Кремлев, она не уточнила. Сам он публично не комментировал свою роль в помиловании Чекалиной. О том, что блогер обратилась к Путину с просьбой о помиловании, стало известно позавчера, 12 ноября. К тому моменту приговор уже вступил в законную силу: 5 ноября Мосгорсуд оставил его в силе, уточнив условия наказания. У Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами. Она добивалась разрешения выехать в Китай для продолжения терапии.

По словам пресс-секретаря Кремля Пескова, решение приняли с учетом тяжелого заболевания Чекалиной и наличия у нее несовершеннолетних детей. При этом представитель Кремля отметил, что экономический ущерб, причиненный государству, был «очень большой». О возможном участии Умара Кремлева в принятии решения Песков не упомянул.

Адвокаты Чекалиной Константин Третьяков и Наталья Разумовская назвали помилование победой и поблагодарили Путина. Защите уже удалось вернуть загранпаспорт блогера. По словам адвоката Третьякова, прежнее окно для приема пациентки уже закрылось, поэтому сроки лечения приходится согласовывать заново.