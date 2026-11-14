Путин помиловал блогера Лерчек и отменил штраф более чем в 700 млн рублей. За нее вступился Умар Кремлев

Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, которую приговорили к пяти годам условно и штрафу в 763,6 млн рублей по делу о незаконном переводе денег за границу. Юрист Екатерина Гордон, участвовавшая в кампании за помилование Чекалиной, рассказала журналистам, что блогеру активно помогал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
Согласно указу, Чекалина освобождается от наказания, назначенного Гагаринским районным судом Москвы летом этого года, а судимость с нее снимается. По словам Гордон, для помилования блогера организовали публичную кампанию и направили обращения в различные государственные инстанции, в том числе в администрацию президента и пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову:
«Также активно Валерии помогал Умар Кремлев. Что именно в итоге сработало, я не знаю. Думаю, что все вместе».
Какую именно помощь оказал Кремлев, она не уточнила. Сам он публично не комментировал свою роль в помиловании Чекалиной. О том, что блогер обратилась к Путину с просьбой о помиловании, стало известно позавчера, 12 ноября. К тому моменту приговор уже вступил в законную силу: 5 ноября Мосгорсуд оставил его в силе, уточнив условия наказания. У Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами. Она добивалась разрешения выехать в Китай для продолжения терапии.
По словам пресс-секретаря Кремля Пескова, решение приняли с учетом тяжелого заболевания Чекалиной и наличия у нее несовершеннолетних детей. При этом представитель Кремля отметил, что экономический ущерб, причиненный государству, был «очень большой». О возможном участии Умара Кремлева в принятии решения Песков не упомянул.
Адвокаты Чекалиной Константин Третьяков и Наталья Разумовская назвали помилование победой и поблагодарили Путина. Защите уже удалось вернуть загранпаспорт блогера. По словам адвоката Третьякова, прежнее окно для приема пациентки уже закрылось, поэтому сроки лечения приходится согласовывать заново.
В июле 2026 года Гагаринский суд Москвы счел Чекалину виновной в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов в особо крупном размере. По версии обвинения, с сентября 2021 по февраль 2022 года она вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным и бизнес-партнером Романом Вишняком перевела более 251,6 млн рублей на счета компании в Объединенных Арабских Эмиратах. Деньги были получены от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело», а переводы оформлялись как оплата информационных услуг.
Ее бывшего мужа Артема Чекалина в апреле приговорили по тому же делу к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 млн рублей. Роман Вишняк, который признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, получил два с половиной года лишения свободы. Помилование Валерии Чекалиной не распространяется на остальных осужденных. Гордон допускает, что решение президента может повлиять на дальнейшее обжалование приговора ее бывшему мужу, но юридически это самостоятельное дело.
Ранее Чекалины уже проходили по двум уголовным делам. В марте 2023 года их обвинили в неуплате налогов на 311 млн рублей и легализации около 130 млн рублей. После погашения налоговой задолженности и начисленных штрафов на общую сумму более 600 млн рублей первое дело прекратили в декабре 2023 года. В марте 2024 года закрыли и дело об отмывании денег за отсутствием состава преступления. Однако уже в октябре того же года против бывших супругов возбудили новое дело о незаконных переводах за границу, которое и закончилось обвинительными приговорами.