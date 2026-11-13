Световой меч Дарта Вейдера продали с аукциона за рекордные для реквизита из «Звездных войн» 4,8 млн долларов

Световой меч Дарта Вейдера, использовавшийся на съемках V и VI эпизода «Звездных войн», продали на аукционе почти за $5 млн. Это рекордная цена для реквизита из фильмов саги. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Heritage Auctions.
Меч использовали на съемках эпизодов «Империя наносит ответный удар» (1980 год) и «Возвращение джедая» (1983). С ним работал Дэвид Проуз — актер, исполнивший роль Дарта Вейдера, — и его дублер. Меч появляется, например, в дуэли Вейдера с Люком Скайуокером, где лорд ситхов произносит знаменитую фразу: «Я твой отец».
Световой меч ушел с аукциона за 4,875 млн долларов. Как отмечает The Guardian, изначально аукционисты прогнозировали продажу за сумму чуть более одного миллиона. Итоговая сумма побила рекорд для реквизита «Звездных войн».
Световой меч Дарта Вейдера — один из 27 бутафорских световых мечей, выставленных на продажу Heritage Auctions. Среди еще не проданных лотов — мечи, которые использовали Оби-Ван Кеноби (Юэн Макгрегор) и Энакин Скайуокер (Хайден Кристенсен) в фильме «Месть ситхов» (2005 год).
Предыдущий рекорд был зафиксирован, когда летом этого года тот же аукционный дом продал меч Люка Скайуокера — заплаченная за него сумма в $3,7 млн была на тот момент рекордной для реквизита из саги.