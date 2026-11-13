Световой меч Дарта Вейдера продали с аукциона за рекордные для реквизита из «Звездных войн» 4,8 млн долларов

Световой меч ушел с аукциона за 4,875 млн долларов. Как отмечает The Guardian, изначально аукционисты прогнозировали продажу за сумму чуть более одного миллиона. Итоговая сумма побила рекорд для реквизита «Звездных войн».

Световой меч Дарта Вейдера — один из 27 бутафорских световых мечей, выставленных на продажу Heritage Auctions. Среди еще не проданных лотов — мечи, которые использовали Оби-Ван Кеноби (Юэн Макгрегор) и Энакин Скайуокер (Хайден Кристенсен) в фильме «Месть ситхов» (2005 год).

Предыдущий рекорд был зафиксирован, когда летом этого года тот же аукционный дом продал меч Люка Скайуокера — заплаченная за него сумма в $3,7 млн была на тот момент рекордной для реквизита из саги.