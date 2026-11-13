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Вспышку хантавируса на лайнере MV Hondius вызвала передача вируса от человека к человеку — исследование

The Insider
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Вспышку хантавируса на круизном лайнере MV Hondius вызвала передача вируса напрямую от человека к человеку. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Science. Судно вышло из аргентинской Ушуаи 1 апреля 2026 года, тяжелую респираторную инфекцию выявили у 13 пассажиров, трое из них умерли. Вирус отнесли к штамму «Андес».

Обычно хантавирусы передаются при вдыхании пыли с частицами выделений диких грызунов. Директор Женевского центра новых вирусных заболеваний UNIGE/HUG Изабелла Эккерле сказала:

«Вирус „Андес“, однако, обладает редкой способностью передаваться также напрямую от человека к человеку при тесном и длительном контакте».

Первый случай зафиксировали 3 апреля, вскоре после выхода из порта. У пациента под номером 13 симптомы появились 31 мая — через 60 дней после отплытия из Аргентины. Это намного больше максимального известного инкубационного периода при заражении от грызунов, который оценивают в шесть недель. У этого пассажира задокументировали тесные и длительные контакты с другим заболевшим.

Геном вируса расшифровали у 10 из 13 заболевших, генетический материал у всех оказался очень схожим. Вирус с лайнера близок к природным штаммам «Андес», которые циркулируют в аргентинской Патагонии, поэтому версии об искусственном вирусе, о вирусе, собранном из фрагментов разных штаммов, и об аномальных мутациях отпадают. Результаты независимо сверяли лаборатории семи стран, включая Францию, Швейцарию, Нидерланды и Канаду.

Ранее ВОЗ объявила вспышку хантавируса завершенной. Общее число случаев составило 13, включая три летальных исхода, а в 33 странах и территориях выявили и отследили более 650 контактных лиц. Главный врач ВОЗ Диана Рохас Альварес тогда предупредила, что вирус «Андес» и другие хантавирусы по-прежнему представляют риск для стран Южной Америки и других эндемичных регионов.

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Публикация:«Вспышку хантавируса на лайнере MV Hondius вызвала передача вируса от человека к человеку — исследование»

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