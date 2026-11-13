Власти Нижегородской области будут принимать решения о летних кафе с учетом участия бизнеса в фонде поддержки войны

Поддержка бизнесом войны в Украине теперь будет влиять на право ресторанов и кафе в Нижегородской области открыть свои летние веранды в городской черте. Такие рекомендации содержатся в новом указе губернатора региона, обратил внимание The Insider.

Указ касается заведений общепита в регионе по типу ресторанов и кафе, которые хотят установить летние веранды на земле, находящейся в муниципальной или государственной собственности. Согласовывать такие проекты нужно с городскими властями.

Документ официально прописывает, что власти смогут принимать решения, разрешить такой проект или нет, с учетом участия бизнеса в работе «Фонда народного единства» области, созданного специально для поддержки участников войны в Украине. Соответственно, у заведений больше шансов получить одобрение открытия летних веранд, если они финансируют войну.

Муниципалитетам рекомендовали довести указ до бизнеса.

«Фонд народного единства» появился в Нижегородской области в 2024 году. Это проект местных властей: фонд принимает пожертвования от частных лиц и бизнеса. Собранные средства, как заявляется, отправляют на поддержку жителей области, ушедших на войну в Украине: на финансовую поддержку военных и их семей, закупку оборудования и так далее. Бизнес при этом может получить статус партнера фонда и сопутствующие льготы и субсидии.