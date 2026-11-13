МЧС заявило о риске гибели людей из-за уязвимостей систем оповещения. Усилить их защиту планируют в 2029 году

По данным МЧС, сейчас в России функционируют 84 региональные, 2336 муниципальных и 966 локальных систем оповещения населения. Из последних 746 находятся в частной собственности. В ведомстве отмечают, что отсутствие у систем оповещения статуса объектов критической информационной инфраструктуры повышает риск несанкционированного доступа к ним.

«Невозможность обеспечить защиту информации в системах оповещения населения создает угрозу их работоспособности и способности выполнять задачу по предназначению в условиях военных конфликтов. При этом возрастает риск гибели людей в чрезвычайных ситуациях. Неотнесение систем оповещения населения к объектам критической информационной инфраструктуры повышает риск несанкционированного доступа к ним», — говорится в обосновании проекта.

Поправки разрабатываются по поручениям президента России Владимира Путина и первого вице-премьера Дениса Мантурова. Публичное обсуждение уведомления о разработке законопроекта продлится до 11 декабря. Сам текст поправок пока не опубликован.

В России до сих пор нет единого федерального порядка информирования населения об угрозе атак беспилотников. В августе 2026 года этот факт признало Минпросвещения в рекомендациях по действиям учащихся и сотрудников образовательных учреждений при беспилотной опасности. Порядок оповещения устанавливают регионы.

В июне МЧС также сообщало, что при ограничениях мобильного интернета push-уведомления в приложении ведомства могут не работать, несмотря на его включение в белый список доступных ресурсов. Одним из способов решения проблемы в ведомстве назвали технологию Cell Broadcast, позволяющую рассылать предупреждения на мобильные телефоны в определенной зоне. Однако ее использование пока является правом, а не обязанностью операторов связи.