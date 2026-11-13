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У Росфинмониторинга обнаружили секретный реестр россиян, в отношении которых работают финансовые ограничения

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Росфинмониторинг ведет закрытый реестр россиян, в отношении которых введены финансовые ограничения. В отличие от «перечня террористов и экстремистов», который есть в открытом доступе, этот реестр закрытый, выяснил правозащитный проект «Первый отдел». 

В реестре — порядка 3 тысяч имен. В нем собраны персональные данные фигурантов, а также решения Межведомственной комиссии по каждому человеку. Например, введен ли в его отношении запрет на проведение финансовых операций, заморожены ли его имущество и счета. 

Список пополняется на основании закона о «противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Он позволяет блокировать активы граждан при наличии достаточных оснований подозревать, что они причастны к террористической или экстремистской деятельности, а также к диверсиям. 

Правозащитники при этом отмечают, что закон достаточно расплывчато формулирует критерии этих «достаточных оснований», сама процедура проходит негласно и вне судебной системы. Критерии включения человека в реестр достаточно расплывчаты и «включить могут любого, кого посчитают причастным к так называемой экстремистской или террористической деятельности», поясняет адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов.

Ограничения для фигурантов секретного реестра почти идентичны ограничениям из публичного списка «экстремистов и террористов». Это тотальное поражение в финансовых правах: заморозка банковских счетов, запрет на любые банковские операции и сделки с недвижимостью в России. 

В секретном реестре Росфинмониторинга множество известных людей, включая журналистов, активистов и общественных деятелей. «Первый отдел» также опубликовал его в виде базы с возможностью поиска по имени. Она актуальна на 12 ноября этого года и доступна по ссылке

Попадание в реестр может означать, что Росфинмониторинг посчитал человека причастным к террористической, экстремистской или диверсионной деятельности. В этом случае возможно скорое возбуждение уголовного дела, предупреждают правозащитники. 

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Публикация:«У Росфинмониторинга обнаружили секретный реестр россиян, в отношении которых работают финансовые ограничения»

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