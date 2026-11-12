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Новости

Армия Финляндии зафиксировала «удар» по российскому военному кораблю в Финском заливе

The Insider
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Вооруженные силы Финляндии заявили, что в среду, 11 ноября, засекли «удар» по российскому военному кораблю в Балтийском море. При этом, как уточнили финские военные, обстановка в регионе остается стабильной. Об этом сообщает Reuters.

Представитель Сил обороны Финляндии в письменном комментарии агентству сказал:

«Силы обороны Финляндии зафиксировали <...> удар по российскому военному кораблю в районе Финского залива и отслеживали развитие ситуации».

По его словам, непосредственной военной угрозы для страны нет. Рассказывать подробнее о месте и времени инцидента, а также о том, как его удалось обнаружить, в ведомстве отказались.

Пока неясно, есть ли пострадавшие и что именно стало причиной удара. Эстонские СМИ в четверг сообщили, что речь идет о небольшом корабле ВМФ России, который после инцидента вернулся в Санкт-Петербург. Финский залив — узкий рукав Балтийского моря между Финляндией и Эстонией, который тянется на восток до Петербурга.

Украина регулярно направляет волны военных дронов в сторону Ленинградской области, где находятся Петербург и порт Усть-Луга — крупный центр экспорта нефти и зерна. Часть беспилотников залетает в воздушное пространство Финляндии и стран Балтии, из-за чего растут опасения, что война начинает перекидываться на граничащие с Россией и Беларусью страны НАТО. Рано утром 11 ноября Эстония, Латвия и Литва призывали жителей укрыться из-за дроновой опасности, а НАТО поднимало в воздух истребители.

Накануне стало известно, что украинские беспилотники атаковали малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» в Финском заливе (вероятно, именно об этом отчитывались ВС Финляндии). Первым сообщил об инциденте Telegram-канал «Злой морячок», затем удар подтвердила СБУ. По данным канала, корабль находился у острова Гогланд, остался на ходу и направился в Кронштадт, среди экипажа есть погибшие и раненые. Той же ночью украинские дроны атаковали порт Усть-Луга.

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Публикация:«Армия Финляндии зафиксировала «удар» по российскому военному кораблю в Финском заливе»

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