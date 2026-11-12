Шереметьево одобрило продажу 75% «Библио-Глобуса» структуре, близкой к Wildberries — «Ведомости»

Совет директоров аэропорта Шереметьево на этой неделе дал согласие на продажу контрольного пакета туроператора «Библио-Глобус» — 75% — компании, связанной с группой Wildberries & Russ (РВБ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников, осведомленных о переговорах.

Сколько заплатит покупатель и когда завершится сделка, источникам издания неизвестно. Один из них допускает, что ее оформят как стратегическое партнерство — по той же схеме, по которой Wildberries развивает туристический бизнес вместе с Fun&Sun. По оценке собеседника РБК, пакет обойдется примерно в 40 млрд рублей с отложенной оплатой, которую покроют за счет будущей прибыли «Библио-Глобуса».

Люди из туристического подразделения Wildberries уже входят в нынешнюю команду менеджеров туроператора, утверждает источник. В октябре коммерческим директором Fun&Sun стал Ринат Асматуллов, руководивший «Библио-Глобусом» в 2021–2022 годах. Собеседник издания считает это назначение частью подготовки к более тесной интеграции Wildberries с туроператором.

Одним из главных активов «Библио-Глобуса» источник называет долгосрочный договор с группой «Аэрофлот» о выкупе блоков мест на ее рейсах. В ноябре 2024 года туроператор выиграл тендер на 12,48 млн кресел до 25 марта 2028 года, контракт оценивается в 91,9 млрд рублей в год. Три четверти мест приходятся на зарубежные направления, прежде всего Турцию, Египет и ОАЭ, остальные — на внутренние, в первую очередь Сочи.

О том, что Шереметьево ведет переговоры о продаже доли в «Библио-Глобусе», сообщал РБК в конце октября. Вырученные деньги аэропорт может направить на покупку госпакета собственных акций (30,43%), который Минфин намерен продать одним блоком ближе к концу года. Путь к приватизации открыл августовский указ Владимира Путина — он вывел Шереметьево из списка стратегических предприятий, сохранив за государством «золотую акцию».