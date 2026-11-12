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Новости

Бомбу для убийства полковника ВС РФ в Петербурге переправили на воздушном шаре из стран Балтии. Исполнитель скрылся в Молдове — СМИ

The Insider
Фото: «Фонтанка»

Фото: «Фонтанка»

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«Фонтанка» опубликовала фотографию предполагаемого исполнителя покушения на полковника российской армии, который погиб утром 12 ноября в Санкт-Петербурге при взрыве автомобиля. По данным издания, самодельное взрывное устройство под машину подложил 31-летний уроженец Пскова по имени Ян, последние несколько лет живший в Петербурге. 47news называет и фамилию подозреваемого — Башкирев.

Как пишет «Фонтанка», около месяца назад Ян устроился разнорабочим в гипермаркет «Лента» на Колпинском шоссе, на парковке которого полковник оставлял автомобиль. Предполагается, что молодой человек следил за 51-летним военным, чтобы выяснить его распорядок дня и вычислить оптимальное время для установки бомбы, которую в дальнейшем активировали дистанционно.

По данным следствия, в 1:00 (мск) 12 ноября Ян прикрепил взрывное устройство к днищу автомобиля военного и поехал на такси в аэропорт Пулково, откуда вылетел в Турцию. В 6:05 он приземлился в Стамбуле, откуда сразу же направился в Кишинёв. Как сообщалось ранее, взрыв на Колпинском шоссе рядом с гипермаркетом «Лента» произошел около 7 утра. Военнослужащий, личность которого не раскрывается, погиб на месте.

Также «Фонтанка» и 47news утверждают, что, по имеющимся данным, взрывчатку для покушения переправили в Ленобласть с территории одной из стран Балтии на воздушном шаре. У границы посылку подобрал неизвестный человек и спрятал в тайнике, откуда бомбу и забрал Ян.

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Публикация:«Бомбу для убийства полковника ВС РФ в Петербурге переправили на воздушном шаре из стран Балтии. Исполнитель скрылся в Молдове — СМИ»

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