Телескоп «Евклид» передал на Землю данные о более чем 900 миллионах галактик. Они лягут в основу крупнейшего атласа космоса

Телескоп «Евклид» был запущен в 2023 году. Цель его миссии — завершить к 2031 году создание крупнейшего в истории трехмерного атласа космоса, охватывающего более трети неба. Аппарат собирает данные о том, как расширялась Вселенная и менялась ее структура. Полученные наборы данных теперь будут анализировать ученые.

Помимо 900 млн галактик, которые удалось зафиксировать «Евклиду», в его данных также нашли порядка 60 млн кандидатов в квазары — одни из самых ярких объектов во Вселенной, молодые галактики, в центре которых расположена сверхмассивная черная дыра. Некоторые из них относят к самому раннему периоду Вселенной: их свечение началось около 13 млрд лет назад.

Опубликованные Агентством данные охватывают лишь 14% от всей площади неба, которую будет фотографировать «Евклид».