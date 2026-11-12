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Телескоп «Евклид» передал на Землю данные о более чем 900 миллионах галактик. Они лягут в основу крупнейшего атласа космоса

The Insider
Фото: скопление из сотен галактик Abell 3128, расположенное в 800 млн лет от Земли / ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA

Фото: скопление из сотен галактик Abell 3128, расположенное в 800 млн лет от Земли / ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало первую крупную коллекцию данных, которые были получены космическим аппаратом «Евклид», запущенным для создания карты Вселенной. Внутри — данные о более чем 900 млн галактик. 

Опубликованные в четверг данные охватывают обзор неба, который по размерам примерно в 9500 раз превышает размер Луны, видимой с Земли. Это примерно 1,7 петабайта данных — 1,7 млн гигабайт. 

Галактика NGC 1291 (в центре) известна также как галактика «Золотой глаз» (Golden Eye) или «Снежный воротник» (Snow Collar). Она расположена в 33 млн световых лет от Земли

Галактика NGC 1291 (в центре) известна также как галактика «Золотой глаз» (Golden Eye) или «Снежный воротник» (Snow Collar). Она расположена в 33 млн световых лет от Земли

Фото: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA

Галактика NGC 1291 (в центре) известна также как галактика «Золотой глаз» (Golden Eye) или «Снежный воротник» (Snow Collar). Она расположена в 33 млн световых лет от Земли
Более близкое изображение NGC 1291, полученное телескопом

Телескоп «Евклид» был запущен в 2023 году. Цель его миссии — завершить к 2031 году создание крупнейшего в истории трехмерного атласа космоса, охватывающего более трети неба. Аппарат собирает данные о том, как расширялась Вселенная и менялась ее структура. Полученные наборы данных теперь будут анализировать ученые. 

Помимо 900 млн галактик, которые удалось зафиксировать «Евклиду», в его данных также нашли порядка 60 млн кандидатов в квазары — одни из самых ярких объектов во Вселенной, молодые галактики, в центре которых расположена сверхмассивная черная дыра. Некоторые из них относят к самому раннему периоду Вселенной: их свечение началось около 13 млрд лет назад.

Опубликованные Агентством данные охватывают лишь 14% от всей площади неба, которую будет фотографировать «Евклид». 

Желтым выделены области, которые детально сфотографировал космический аппарат

Желтым выделены области, которые детально сфотографировал космический аппарат

Фото: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA

Желтым выделены области, которые детально сфотографировал космический аппарат
Миниатюра 2

Помимо создания карты Вселенной, цель проекта также состоит в том, чтобы пролить свет на природу темной энергии и темной материи. Помочь в этом могут так называемые гравитационные линзы. Сильные линзы встречаются достаточно редко: космический аппарат зафиксировал их около 15 тысяч — больше, чем когда-либо ранее. 

Эффект гравитационного линзирования проявляется, например, когда гравитационное поле более близкой к Земле галактики искажает свет от дальней. Соответственно ближайшая к нам галактика выступает в роли линзы. Поиск таких объектов является одним из инструментов, используемых для изучения распределения темной материи. 

Примеры гравитационных линз, сфотографированные «Евклидом»

Примеры гравитационных линз, сфотографированные «Евклидом»

Фото: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA

«Гравитационные линзы — это природные весы. Сила искривления света говорит нам о том, сколько материи содержит галактика, включая невидимые компоненты, такие как темная материя. С помощью тысяч линз мы можем изучать, как темная материя распределена по галактикам, и понимать, как галактики формируются и эволюционируют на протяжении космического времени», — объясняет Натали Лайнс, член консорциума ученых при проекте. 

Следующий выпуск данных — более полный — выйдет в середине 2027 года. 

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Публикация:«Телескоп «Евклид» передал на Землю данные о более чем 900 миллионах галактик. Они лягут в основу крупнейшего атласа космоса»

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