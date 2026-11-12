Телескоп «Евклид» передал на Землю данные о более чем 900 миллионах галактик. Они лягут в основу крупнейшего атласа космоса

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало первую крупную коллекцию данных, которые были получены космическим аппаратом «Евклид», запущенным для создания карты Вселенной. Внутри — данные о более чем 900 млн галактик.
Опубликованные в четверг данные охватывают обзор неба, который по размерам примерно в 9500 раз превышает размер Луны, видимой с Земли. Это примерно 1,7 петабайта данных — 1,7 млн гигабайт.
Телескоп «Евклид» был запущен в 2023 году. Цель его миссии — завершить к 2031 году создание крупнейшего в истории трехмерного атласа космоса, охватывающего более трети неба. Аппарат собирает данные о том, как расширялась Вселенная и менялась ее структура. Полученные наборы данных теперь будут анализировать ученые.
Помимо 900 млн галактик, которые удалось зафиксировать «Евклиду», в его данных также нашли порядка 60 млн кандидатов в квазары — одни из самых ярких объектов во Вселенной, молодые галактики, в центре которых расположена сверхмассивная черная дыра. Некоторые из них относят к самому раннему периоду Вселенной: их свечение началось около 13 млрд лет назад.
Опубликованные Агентством данные охватывают лишь 14% от всей площади неба, которую будет фотографировать «Евклид».
Помимо создания карты Вселенной, цель проекта также состоит в том, чтобы пролить свет на природу темной энергии и темной материи. Помочь в этом могут так называемые гравитационные линзы. Сильные линзы встречаются достаточно редко: космический аппарат зафиксировал их около 15 тысяч — больше, чем когда-либо ранее.
Эффект гравитационного линзирования проявляется, например, когда гравитационное поле более близкой к Земле галактики искажает свет от дальней. Соответственно ближайшая к нам галактика выступает в роли линзы. Поиск таких объектов является одним из инструментов, используемых для изучения распределения темной материи.
«Гравитационные линзы — это природные весы. Сила искривления света говорит нам о том, сколько материи содержит галактика, включая невидимые компоненты, такие как темная материя. С помощью тысяч линз мы можем изучать, как темная материя распределена по галактикам, и понимать, как галактики формируются и эволюционируют на протяжении космического времени», — объясняет Натали Лайнс, член консорциума ученых при проекте.
Следующий выпуск данных — более полный — выйдет в середине 2027 года.