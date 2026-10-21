В «Роскосмосе» заявили, что готовы отправить на Луну оборудование для будущей АЭС. Видимого прогресса в ее разработке нет. Что известно

«Роскосмос» в среду снова отчитался об успехах в разработке проекта атомной станции для лунных миссий. Сама миссия запланирована лишь на середину следующего десятилетия, но утверждается, что ракета-носитель уже готова, и вопрос лишь — в производстве самого источника энергии. У «Лунного энергоблока», однако, нет еще никакого концепта, и говорить о какой-либо степени готовности — рано.
The Insider рассказывает, почему ученые (не только в России) ищут возможность использовать ядерную энергию в космосе, что мы знаем о российском проекте и на какой стадии он находится.
Что известно о проекте?
Впервые о строительстве «Лунного энергоблока» заговорили в «Роскосмосе» в 2024-м, а летом прошлого года о проекте рассказал вице-премьер Денис Мантуров, — и ближе к декабрю начала появляться конкретика. Пресс-служба «Роскосмоса» тогда официально отчиталась, что заключила контракт на разработку энергоустановки с НПО имени Лавочкина.
Весной этого года — в День космонавтики 12 апреля — стали известны технические подробности проекта. Ими поделился гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв: мощность энергоблока — до 10 кВт, масса — не более 1200 кг, а срок безаварийной работы — от 10 лет. Установка, по плану, должна выдержать стартовые перегрузки, а также вакуум, радиацию и лунную ночь с температурами до −150°C.
«Это не теория. Наши радиоизотопные источники десятилетиями автономно работали на маяках Севморпути, а в 2019 году обеспечивали тепло китайскому луноходу „Нефритовый заяц“ на обратной стороне Луны. Для научной техники и мобильных модулей мы предлагаем именно такие проверенные решения», — говорил тогда глава «Росатома».
В компании, впрочем, уже признавали, что для добычи металлов или получения кислорода и ракетного топлива из льда такой мощности будет недостаточно. Проект называли «первым шагом» и обещали позже представить лунную АЭС «мощностью на порядок выше».
Заявлено, что проект будет снабжать энергией будущую российскую инфраструктуру на Луне. В «Роскосмосе» его называли «фундаментом для будущих лунных баз».
Проект Россия, впрочем, реализует не одна. С самого начала было заявлено, что энергетическая установка будет обслуживать российско-китайский проект лунной станции. Доставка и установка энергоблока на Луну — тоже совместная миссия с Китаем.
Ожидаемые сроки проекта, которые озвучивали в «Роскосмосе», — 2036 год. К этому моменту энергоблок уже должен заработать.
А такое вообще возможно?
Короткий ответ — да, хотя в случае с «лунным энергоблоком» — не в ближайшие годы.
Небольшие реакторы уже есть — и не только в точечных испытаниях. Широко используются Малые модульные реакторы — довольно компактные и мобильные. Их можно установить там, где нет места для крупных атомных электростанций. Мощность их куда меньше: если у больших традиционных реакторов это от 700 МВт у одного энергоблока, то у модульных — порядка 300 МВт. В случае космического энергоблока речь, впрочем, идет о куда более скромных цифрах.
Кроме того, есть и реальные примеры ядерных реакторов на космических аппаратах. Штаты запустили такой в 1965 году, и он проработал на орбите в течение 43 дней. В Советском Союзе первый реактор БЭС-5 «Бук» запустили в 1970-м, но активная зона реактора начала плавиться спустя меньше чем два часа. Успешным кейсом в конце 1980-х стал реактор «Топаз-1»: первая установка проработала 6 месяцев, а вторая — почти год.
Снова обсуждать подобные идеи начали главным образом потому, что для новых лунных миссий и других, более амбициозных, проектов может не хватить привычных источников энергии — солнечных панелей и батарей. Лунная ночь длится около двух недель, а на полюсах есть кратеры, куда солнечный свет не попадает вообще, но они могут представлять научный интерес.
Российско-китайский проект подстегнул обсуждения такой идеи на Западе, но похожие проекты там были и раньше. Например, еще в январе 2024-го NASA представило концепт небольшого ядерного реактора, который мог бы потенциально работать на поверхности Луны.
Этим разработкам предшествовал проект Kilopower — это тоже небольшая наземная энергетическая установка, которая вырабатывает энергию за счет деления атомных ядер. Ее успешные испытания на полигоне в Неваде завершились весной 2018 года.
Такой реактор способен вырабатывать до 10 кВт энергии в течение 10 лет. NASA писало, что совместно с американским Министерством энергетики работает над подобной технологией, чтобы увеличить ее мощность. Например, 40 кВт хватило бы 30 домохозяйствам.
Новая гонка за Луну
Весной 2025-го бывший тогда и.о. главы NASA Шон Даффи заявил, что строительство атомной энергостанции для Луны нужно ускорить. Он говорил о «новой космической гонке», а в подписанной Даффи директиве прямо утверждалось, что любая страна, которая поставит свой реактор на Луну первой, сможет «объявить запретительную зону, которая значительно ограничит возможности Соединённых Штатов». Politico тогда писала, что это «свидетельствует об обеспокоенности ведомства по поводу совместного проекта, запущенного Китаем и Россией».
Подобные проекты обсуждались еще с нулевых годов. Один из концептов предлагал частично закопать реактор.
Энергоблок без концепта
Если в случае с американскими разработками NASA уже представляло несколько концептов и визуализаций, российский «Лунный энергоблок» пока существует только на бумаге и в статьях СМИ. Последние в качестве иллюстраций используют ИИ-изображения — неизвестно, как эта атомная станция может выглядеть.
Тем не менее в среду, 21 октября, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в интервью заявил, что инфраструктура и ракеты-носители для доставки станции на Луну уже есть. Вопрос — только в изготовлении непосредственно самого источника энергии.
Говорить сейчас можно только о бумажной готовности проекта, считает аналитик ракетных пусков, популяризатор космоса и ракетостроения Георгий Тришкин:
«Баканов по какой-то причине уже отчитывается за будущее событие, которое запланировано только на середину следующего десятилетия. Немного рановато заявлять о готовности, тем более когда никакой видимый прогресс публично не показан. Это критично для такого сложного проекта».
Неизвестно, например, о какой ракете идет речь, произведена ли она или находится только на линии производства. Кто будет ее оператором (Китай или Россия) и какую посадочную платформу на Луне выберут — тоже неясно.
«Сама база — реальный проект, но по ней со стороны РФ ничего не показывают вообще, — добавляет аналитик. — Кулуарно там очень тяжело переговоры идут. При этом Китай много показывает по своей части для первых высадок. Это видно по кораблю, посадочному модулю и ракете. Скафандры оставляют много вопросов, но над ними работают. А по российской части — полная тишина и только дорожная карта по малым миссиям, но они все беспилотные».
К тому же основной вопрос, который озвучил и глава «Роскосмоса», — в изготовлении самого реактора. Это буквально самая важная часть проекта и его суть, а значит, о какой-либо степени его готовности говорить рано.