В «Роскосмосе» заявили, что готовы отправить на Луну оборудование для будущей АЭС. Видимого прогресса в ее разработке нет. Что известно

Если в случае с американскими разработками NASA уже представляло несколько концептов и визуализаций, российский «Лунный энергоблок» пока существует только на бумаге и в статьях СМИ. Последние в качестве иллюстраций используют ИИ-изображения — неизвестно, как эта атомная станция может выглядеть.

Тем не менее в среду, 21 октября, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в интервью заявил, что инфраструктура и ракеты-носители для доставки станции на Луну уже есть. Вопрос — только в изготовлении непосредственно самого источника энергии.

Говорить сейчас можно только о бумажной готовности проекта, считает аналитик ракетных пусков, популяризатор космоса и ракетостроения Георгий Тришкин:

«Баканов по какой-то причине уже отчитывается за будущее событие, которое запланировано только на середину следующего десятилетия. Немного рановато заявлять о готовности, тем более когда никакой видимый прогресс публично не показан. Это критично для такого сложного проекта».

Неизвестно, например, о какой ракете идет речь, произведена ли она или находится только на линии производства. Кто будет ее оператором (Китай или Россия) и какую посадочную платформу на Луне выберут — тоже неясно.

«Сама база — реальный проект, но по ней со стороны РФ ничего не показывают вообще, — добавляет аналитик. — Кулуарно там очень тяжело переговоры идут. При этом Китай много показывает по своей части для первых высадок. Это видно по кораблю, посадочному модулю и ракете. Скафандры оставляют много вопросов, но над ними работают. А по российской части — полная тишина и только дорожная карта по малым миссиям, но они все беспилотные».

К тому же основной вопрос, который озвучил и глава «Роскосмоса», — в изготовлении самого реактора. Это буквально самая важная часть проекта и его суть, а значит, о какой-либо степени его готовности говорить рано.