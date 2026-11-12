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Российский бизнес в разы переплачивает за доступ к зарубежным ИИ-моделям через российских провайдеров. Стоимость услуги вырастает до 9 раз

The Insider
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Российские компании в несколько раз переплачивают за доступ к зарубежным моделям искусственного интеллекта, который получают через отечественные облачные платформы. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование платформы для создания ИИ-агентов Nodul, самая большая наценка действует для моделей DeepSeek V4.1 Flash. При доступе через Yandex AI Studio среднее количество токенов обходится в 4 тысячи рублей, в то время как у зарубежных агрегаторов цена составляет 443 рублей (по курсу 82 рублей за доллар), то есть в девять раз дешевле.

Claude Opus 5.5 через российского провайдера обойдется примерно вдвое дороже: 14,2 тысячи рублей в России против 6,5 тысячи рублей за рубежом. Для Claude Sonnet 5.5 и GPT-6.1 Sol разница составляет 7,1 тысячи рублей против 3,2 тысячи рублей.

Как рассказал «Ъ» руководитель развития облачных ИИ-сервисов ITGlobal.com Вячеслав Валькович, конечная цена включает стоимость API самой модели, расходы на международные расчеты, комиссии, налоги, документооборот и обеспечение доступа к зарубежным сервисам, а также обслуживание собственной инфраструктуру, в которую включены: API-шлюз, резервирование, мониторинг, техническая поддержка.

Методика расчета Nodul предполагает сценарий потребления 10 млн входящих и 2 млн исходящих токенов, что соответствует одному-трем дням работы одного разработчика с кодинг-агентом или разовому ревью средней кодовой базы. В исследовании сравнивались прямые зарубежные API, международные агрегаторы и российские облачные платформы.

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Публикация:«Российский бизнес в разы переплачивает за доступ к зарубежным ИИ-моделям через российских провайдеров. Стоимость услуги вырастает до 9 раз»

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