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Сотни сайтов в Индии заблокировали на основании поддельных судебных постановлений. Власти начали расследование

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Индийское министерство телекоммуникаций начало расследование блокировок сотен веб-сайтов. Выяснилось, что они были выполнены провайдерами на основании поддельных судебных документов. Об этом пишет Reuters. 

Блокировкам по поддельным документам поверглись по меньшей мере 129 сайтов со ставками. Хотя они сами являются нелегальными и вполне логично, что суд мог распорядиться их заблокировать, выяснилось, что суды ни разу не выносили решений об этих веб-страницах. 

Как писало агентство Reuters, во всех таких документах содержались поддельные логотип и печать суда, а также фальшивый QR-код. Как именно были созданы поддельные заказы — например, использовался ли искусственный интеллект, — неясно.

Документы были выданы от имени двух верховных судов в разных штатах и отправлены по электронной почте чиновникам министерства предполагаемыми мошенниками, которые выдавали себя за юристов. Сейчас министерство проводит собственное внутреннее расследование инцидента, документы также запросила полиция. 

Личности тех, кто стоял за рассылкой, пока неизвестны. Чиновники обеспокоены тем, что в будущем такая же схема может использоваться и для блокировок легитимных ресурсов. Теперь министерство планирует отменить директивы о блокировке, изданные на основании поддельных распоряжений. 

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Публикация:«Сотни сайтов в Индии заблокировали на основании поддельных судебных постановлений. Власти начали расследование»

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