Число принудительных выдворений из США при Трампе снизилось вопреки риторике властей — доклад на основе базы данных, полученной через суд

Число принудительных выдворений иностранцев из США во время второго срока президента Дональда Трампа сократилось по сравнению с временами президентства демократа Джо Байдена. К такому выводу пришли эксперты независимого аналитического центра Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), изучив статистику Министерства внутренней безопасности. «Вопреки сообщениям в СМИ и общепринятому мнению, число лиц, выдворенных из Соединенных Штатов, фактически сократилось после того, как президент Трамп вступил в должность в январе 2025 года», — говорится в отчете, опубликованном TRAC.

Изучение данных начиная с 2008 года показало, что за указанный период наибольшее число выдворений было произведено в 2024 финансовом году — последнем, который целиком пришелся на время работы администрации Байдена. За этот период было выдворено 446 180 человек. При этом за 12 месяцев (с августа 2025 года по июль 2026-го) этот показатель составил 316 601 человек, то есть на 29% меньше. Прогнозируемое число выдворений на 2026 финансовый год — 316 312 человек.

Более того, число принудительных выдворений за последние 12 месяцев при Трампе оказалось ниже, чем в любой год в период 2008–2016 годов, то есть при Бараке Обаме.

Данные взяты из Интегрированной базы данных правоприменительной деятельности (Enforcement Integrated Database, EID) Министерства внутренней безопасности, которой управляют сотрудники Иммиграционной и таможенной службы (ICE). Эта база — наиболее полный источник сведений о мерах по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства; в ней отражены действия не только ICE, но и Таможенно-пограничной службы США (United States Customs and Border Protection, USCBP). Чтобы получить у властей эти данные, TRAC пришлось обратиться в суд, который и обязал их предоставить.

«Добровольный отъезд»

В своем докладе аналитики отмечают, что в публичных данных ICE учитываются не только насильственные выдворения (removals), но также «добровольные возвращения» (voluntary returns) и «добровольные отъезды» (voluntary departures). В этих случаях иностранцы не получают запрета на новый въезд в США. При этом в статистике и то, и другое проходит как «депортация». К примеру, в июле 2026 года число депортаций достигло 42 399, при этом принудительных выдворений было 26 908. В июле и августе на долю принудительных выдворений пришлось лишь 63% от общего числа депортаций. Для сравнения: в первые три месяца после возвращения Трампа к власти этот показатель составлял 95%.

В 2026 финансовом году число постановлений иммиграционных судов, предписывающих иностранцам добровольно покинуть США, резко выросло и превысило 100 тысяч. Для сравнения: в 2024 финансовом году суды вынесли лишь 9 тысяч таких предписаний. Иностранный гражданин, получивший такое предписание, должен уехать из США, но ему может быть предоставлено время для улаживания своих дел перед отъездом.

«Рост этого показателя, вероятно, обусловлен рядом факторов, включая резкое увеличение числа отказов в предоставлении убежища, ускорение процедур высылки, а также отказы в освобождении под залог для задержанных иностранных граждан. Меры, принимаемые Исполнительным управлением по иммиграционным делам (EOIR), такие как проведение „массовых предварительных слушаний“ в сочетании с невозможностью внести залог и находиться во время рассмотрения своего дела на свободе, а не в иммиграционной тюрьме, побуждают иностранных граждан, в отношении которых ведется иммиграционное разбирательство, соглашаться на депортацию».

Увеличение числа добровольных возвращений может быть также связано с применением механизма «соглашения» (stipulation), который предполагает отказ от слушания в иммиграционном суде и согласие на депортацию, говорится в докладе. Этот инструмент ICE начала использовать весной 2025 года.

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