Экс-глава Минкомсвязи попал более чем под 300 уголовных дел

Бывший глава Минкомсвязи Николай Никифоров стал фигурантом более чем 300 уголовных дел. Об этом со ссылкой на материалы дела пишет агентство ТАСС.

Первое дело по статье о мошенничестве было заведено еще летом 2021 года. С ним объединили порядка 300 уголовных дел, но тогда дело было открыто против неустановленной группы лиц. Никифорову обвинения предъявили лишь в сентябре этого года.

По версии следствия, он был одним из создателей финансовой пирамиды Finiko. В деле речь идет о хищении около 5 млрд рублей примерно у 8 тысяч человек. Компания привлекала вкладчиков, обещая им прибыль до 25% годовых, но в какой-то момент прекратила выплаты.

Помимо статьи о мошенничестве в деле Никифорова фигурирует статья об организации преступного сообщества.

Сам Никифоров находится за границей и в основном проживает в ОАЭ. Как писало издание «Бизнес Online», он улетел из России за день до того, как к нему должны были прийти силовики.

Николай Никифоров возглавлял Минкомсвязи с 2012 по 2018 год в правительстве Дмитрия Медведева. На момент назначения ему было 29 лет, и он стал самым молодым федеральным министром. До переезда в Москву Никифоров работал в правительстве Татарстана и участвовал в создании Иннополиса. После ухода из правительства он занялся технологическими и инвестиционными проектами.