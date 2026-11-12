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Экс-глава Минкомсвязи попал более чем под 300 уголовных дел

The Insider
Фото: Бизнес Online

Фото: Бизнес Online

Бывший глава Минкомсвязи Николай Никифоров стал фигурантом более чем 300 уголовных дел. Об этом со ссылкой на материалы дела пишет агентство ТАСС. 

Первое дело по статье о мошенничестве было заведено еще летом 2021 года. С ним объединили порядка 300 уголовных дел, но тогда дело было открыто против неустановленной группы лиц. Никифорову обвинения предъявили лишь в сентябре этого года. 

По версии следствия, он был одним из создателей финансовой пирамиды Finiko. В деле речь идет о хищении около 5 млрд рублей примерно у 8 тысяч человек. Компания привлекала вкладчиков, обещая им прибыль до 25% годовых, но в какой-то момент прекратила выплаты. 

Помимо статьи о мошенничестве в деле Никифорова фигурирует статья об организации преступного сообщества. 

Сам Никифоров находится за границей и в основном проживает в ОАЭ. Как писало издание «Бизнес Online», он улетел из России за день до того, как к нему должны были прийти силовики. 

Николай Никифоров возглавлял Минкомсвязи с 2012 по 2018 год в правительстве Дмитрия Медведева. На момент назначения ему было 29 лет, и он стал самым молодым федеральным министром. До переезда в Москву Никифоров работал в правительстве Татарстана и участвовал в создании Иннополиса. После ухода из правительства он занялся технологическими и инвестиционными проектами.

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Публикация:«Экс-глава Минкомсвязи попал более чем под 300 уголовных дел»

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