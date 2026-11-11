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FT: Стартап Эрика Трампа обсуждает с армией Израиля поставку до 1000 человекоподобных роботов для туннелей ХАМАС

The Insider
Фото: CatholicJohnMN/X

Фото: CatholicJohnMN/X

Американский стартап Foundation Future Industries, инвестором и главным стратегическим советником которого является сын президента США Эрик Трамп, ведет переговоры с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) о поставке человекоподобных роботов. Их планируют использовать для патрулирования туннелей ХАМАС под сектором Газа, а в перспективе — и в боях, пишет Financial Times. Речь идет о партии до 1000 роботов Phantom.

Соучредитель и президент компании, бывший морской пехотинец Майк Леблан рассказал изданию, что в сентябре провел предварительные встречи с высокопоставленными израильскими военными и вместе с роботом Phantom MK1 осмотрел туннели. По его словам, переговоры идут напрямую с начальником Генштаба ЦАХАЛ. Минобороны Израиля от комментариев отказалось.

Леблан пояснил, что полностью автономные роботы компании умеют находить растяжки и обезвреживать мины-ловушки, но самой «благородной» их задачей он считает участие в боях. Он заявил:

«Если можно избавить человека от необходимости выбивать дверь, не зная, ждет ли за ней враг с оружием, — это, пожалуй, высшее предназначение этих роботов».

Эрик Трамп получил должность в основанной в 2024 году компании в марте и владеет в ней долей. По словам Леблана, Foundation и купленная им фирма получили от американских военных более $70 млн, в том числе по ключевому контракту, заключенному уже после прихода сына президента. Сенатор Элизабет Уоррен назвала это «коррупцией у всех на виду». Леблан и представитель Эрика Трампа отрицают, что сын президента участвовал в получении госконтрактов.

Как подсчитал The New Yorker, только к августу 2025 года выгода семьи Трампа от использования президентского поста составила не менее $3,4 млрд. В частности Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший получили около 13% акций компании American Bitcoin, после чего доля Трампа-младшего подорожала до $100 млн.

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Публикация:«FT: Стартап Эрика Трампа обсуждает с армией Израиля поставку до 1000 человекоподобных роботов для туннелей ХАМАС»

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