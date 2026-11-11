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Мединский заявил, что «там, где ступила нога русского солдата, это Россия». Похожую фразу Гитлер произнес в разгар Сталинградской битвы

The Insider
Фото: Максим Григорьев/«Росконгресс»

Фото: Максим Григорьев/«Росконгресс»

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва считает своими все земли, куда зашли российские военные. Об этом он сказал в интервью журналисту «Вестей» Евгению Попову, сославшись на слова Владимира Путина, пишут «Ведомости». Возможности обменять занятые российской армией территории Мединский, по его словам, не видит.

По словам Мединского, решение создать «зону безопасности» вдоль границы приняли после вторжения ВСУ в Курскую область, и теперь она уже стала значительной и продолжает расти. Он сказал:

«Ибо опять же, как ярко было сказано нашим руководителем, там, где ступила нога нашего русского солдата, это наши [земли]».

Мединский также утверждает, что прежние компромиссы и уступки, на которые соглашалась Россия, оборачивались для нее еще большими потерями.

Впервые эту формулу Путин произнес 20 июня 2025 года на ПМЭФ, назвав ее «старинным правилом». Схожую мысль высказывал Адольф Гитлер. 8 ноября 1942 года, во время Сталинградской битвы, он заявил в мюнхенской пивной «Лёвенбройкеллер», что «там, где однажды встал немецкий солдат, его не сдвинет никакая сила в мире». Через две недели Красная армия окружила под Сталинградом 6-ю армию вермахта, а в начале февраля 1943 года ее остатки капитулировали.

Американский переговорщик Джаред Кушнер назвал территориальный вопрос самым трудным в урегулировании и заявил, что без договоренности по нему нельзя заключить соглашение о послевоенной безопасности Украины.

Ранее в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры России, США и Украины. Москва и Киев договорились о новом масштабном обмене военнопленными. Мединский тогда сообщил, что стороны сверили позиции и по части вопросов пришли к взаимопониманию, а также пообещал, что Россия «вернет каждую пядь нашей земли».

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Публикация:«Мединский заявил, что «там, где ступила нога русского солдата, это Россия». Похожую фразу Гитлер произнес в разгар Сталинградской битвы»

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